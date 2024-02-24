Кіркоров, сенатори та "Алмаз": Австралія запровадила санкції проти майже 100 російських громадян та компаній

Австралія розширила санкції проти Росії у другу річницю вторгнення в Україну. Обмеження запровадили проти 55 осіб та 37 організацій.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни, передає The Moscow Times.

Зокрема, персональні санкції ввели проти низки російських губернаторів та сенаторів. Також під обмеження потрапили пропагандисти: голова "ВГТРК" Олег Добродєєв, заступниця керівника "Газпром-медіа" та директорка ТНТ Тіна Канделакі, ведучі "Першого каналу" Артем Шейнін та Олексій Піманов, а також політолог Сергій Караганов, який пропонував завдати ядерного удару по Європі.



Санкції запровадили і проти низки російських артистів: соліста гурту "Любе" Миколи Расторгуєва, Миколи Баскова, Філіпа Кіркорова. Також у чорному списку Австралії опинився байкер Олександр "Хірург" Залдостанов.



Санкції проти юридичних осіб торкнулися оборонного, енергетичного, медійного та гірничовидобувного секторів економіки. Обмеження наклали на "Юнармію", "Росгеологію", Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут, Центральне морське конструкторське бюро "Алмаз" та машинобудівну компанію "Вітязь". Також Австралія вдарила по учасниках "російських закупівельних мереж" у Білорусі, Ірані та Північній Кореї.



Загалом Австралія запровадила вже понад 1200 санкцій проти Росії за два роки війни. Крім того, влада країни витратила $960 млн на підтримку України, $780 млн із яких пішли на військову допомогу.