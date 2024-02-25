Санкціям не вдалося вчасно зупинити російську військову машину, – WSJ

Усі типи санкцій, запроваджені проти Росії з лютого 2022 року, на думку західних чиновників, завдали шкоди її економіці та можливостям виробництва озброєнь і створили проблеми на найближчі роки, проте санкції діють повільніше, ніж очікувалося.

Як пише Wall Street Journal, щоразу, коли західні чиновники розробляють заходи, щоб протидіяти Росії, Кремль пристосовується, передає Укрінформ.

Західні посадовці кажуть, що Кремль доручив своїм спецслужбам знайти канали для ухилення від санкцій. Москва збільшила торгівлю з Китаєм, Індією та країнами, які не приєдналися до західних санкцій, що допомагає їй продавати енергоносії та імпортувати обладнання для ведення війни.

Росія використовує підставні компанії і сусідні країни для купівлі компонентів для зброї, а також придбала велику кількість старих суден, що знаходяться в непрозорій власності, щоб обійти обмеження цін на нафту, запроваджене Заходом.

Іран і Північна Корея постачають Росії безпілотники і ракети, а Китай і Туреччина – товари подвійного призначення західного виробництва, потрібного для ведення війни.

Росія змогла отримати доступ до західних мікрочіпів для ракет за завищеними цінами, або ж залежала від китайських мікрочіпів нижчої якості.

Крім того, економічна вага Росії ускладнює її ізоляцію, адже вона експортує не лише нафту і газ, але й ресурси, включаючи уран і титан, від яких залежать західні економіки.

Американські та європейські чиновники заявляють, що санкції позбавили Росію близько 400 млрд євро доходів, які вона могла б отримати з лютого 2022 року.

Багато західних чиновників і економістів очікують, що економіка Росії зіткнеться з серйозними проблемами вже наступного року.

Російська економіка "перегріта", інфляція перевищила 7%, багато компаній стикаються з нестачею робочої сили, оскільки росіяни виїхали з країни або були відправлені на фронт.