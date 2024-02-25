БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2088 відвідувачів онлайн
Новини
385 0
боєприпаси (137) фінансування (1955) Чехія (338)

Чехія збирає країни, які профінансують 800 тисяч боєприпасів для України

музей,прапор,чехія

Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Як пише Bloomberg, чеське Міністерство оборони заявило, що координує зусилля та заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали, передає Європейська правда.

Видання Financial Times раніше повідомило, що сума, необхідна для поставки боєприпасів Україні, становить $1,5 млрд.

Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Раніше повідомлялося, що Чехія підштовхує країни ЄС фінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 тис. артилерійських снарядів, доступних за межами блоку.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 