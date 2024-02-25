Чехія збирає країни, які профінансують 800 тисяч боєприпасів для України

Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Як пише Bloomberg, чеське Міністерство оборони заявило, що координує зусилля та заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали, передає Європейська правда.

Видання Financial Times раніше повідомило, що сума, необхідна для поставки боєприпасів Україні, становить $1,5 млрд.

Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Раніше повідомлялося, що Чехія підштовхує країни ЄС фінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 тис. артилерійських снарядів, доступних за межами блоку.