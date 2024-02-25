Google призупиняє свій ШІ-інструмент через генерацію неточних зображень

Компанія Google призупиняє свій інструмент штучного інтелекту, який створює зображення людей, через неточності в деяких історичних зображеннях, згенерованих моделлю.

Про це пише Reuters.

На початку цього місяця Google почав пропонувати генерацію зображень за допомогою своїх моделей Gemini AI, але протягом останніх кількох днів деякі користувачі соціальних мереж повідомили, що модель повертає історичні зображення, які іноді є неточними.

"Ми знаємо, що Gemini пропонує неточності в деяких зображеннях генерації історичних зображень", – заявили в Google.

З моменту запуску OpenAI ChatGPT у листопаді 2022 року Google змагався за створення програмного забезпечення ШІ, яке б конкурувало з тим, що представила компанія, котру підтримує Microsoft.

Коли рік тому Google випустила свого чат-бота Bard на основі генеративного штучного інтелекту, компанія поділилася неточною інформацією про фотографії планети за межами Сонячної системи Землі в рекламному відео, що призвело до падіння акцій на 9%.

Раніше цього місяця Bard перейменували на Gemini, і Google запровадила платні плани підписки.

Як повідомлялося, нещодавно штучний інтелект Gemini від Google тепер доступний на iOS і Android за межами США.