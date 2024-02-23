FATF знову відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 21-23 лютого в Парижі знову проігнорувала заклик України внести Росію до списку високоризикованих юрисдикцій – так званого "чорного" списку.

У FATF лише нагадали про свою заяву із засудженням дій Росії річної давнини й додали, що "члени із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включно зі зростаючими фінансовими зв'язками Росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризиками фінансування поширення зброї масового знищення, а також шкідливою кібердіяльністю та атаками програм-здирників", передає Інтерфакс-Україна.

Організація констатувала, що з огляду на серйозність цих ризиків багато членів FATF вживають проактивних заходів для захисту себе і світової фінансової системи та знову закликала всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність у зв'язку з вищезазначеними ризиками.

"Як і після початку агресивної війни з боку РФ, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками для світової фінансової системи. Будучи призупиненим членом FATF, Росія, як і раніше, відповідальна за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження стандартів FATF", – ідеться в оновленій заяві.

Міністерство фінансів України, зі свого боку, привітало такі розширені коментарі, але наголосило, що вони не в змозі всебічно розв'язати проблему постійного і навмисного ігнорування Кремлем стандартів і принципів FATF, відтоді як рік тому її членство було призупинено.

"Міністерство розуміє політичні проблеми, пов'язані з досягненням консенсусу щодо подальших заходів, однак факти свідчать, що необхідно зробити більше для протидії загрозам, які Росія представляє для цілісності світової фінансової системи", – йдеться в заяві Мінфіну 23 лютого.

Українське міністерство нагадало, що торік Росія збільшила торгівлю зброєю з державами, занесеними до "чорного" списку FATF, – Іраном і Північною Кореєю, а з грудня продовжують з'являтися докази того, що Росія закуповує північнокорейські ракети для використання на полі бою проти України, порушуючи санкції ООН.

На думку Києва, на наступному пленарному засіданні FATF має ухвалити більш жорсткі обмежувальні заходи для пом'якшення цих серйозних загроз.

Мінфін України також закликав окремі країни не чекати на рішення FATF, а заносити Росію до своїх національних списків юрисдикцій із високим рівнем ризику, що потребуватиме ретельнішого вивчення всіх транзакцій, пов'язаних із Росією, та до інших обмежувальних заходів.

"FATF – організація, якій доручено захищати безпеку глобальної фінансової системи, – повинна виконати свій мандат. Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів небезпечно грає на руку Кремлю, даючи йому і, можливо, іншим зловмисним суб'єктам зелене світло для продовження поступової руйнації заснованої на правилах міжнародної структури", – прокоментував рішення пленарного засідання міністр фінансів Сергій Марченко.

До переліку юрисдикцій, що перебувають під посиленим контролем і працюють із FATF над усуненням стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню грошей, організація додала Кенію та Намібію, виключивши з нього Барбадос, Гібралтар, Уганду й ОАЕ у зв'язку зі значним прогресом.