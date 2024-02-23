Канада запровадила додаткові санкції проти Росії

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада вводить додаткові санкції щодо 10 фізичних та 153 юридичних осіб, пов’язаних із Росією.

"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал російським чиновникам та організаціям, якими вони керують: ми підтримуємо народ України, який хоробро захищає свої права перед невиправданими та агресивними діями Путіна. Ми продовжимо використовувати підривні заходи проти російського уряду, націлюючись на його здатність вести незаконну війну до доти, доки суверенітет і територіальна цілісність України не будуть повністю відновлені, – заявила Жолі, передає Інтерфакс-Україна.

Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики та ухилення від санкцій. До перелічених осіб входять помічник президента Росії Владіміра Путіна, а також високопосадовці приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

"Ці люди та очолювані ними фірми є вузлами прямої та непрямої підтримки агресивної війни російського уряду проти України. Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надаючи Міністерству оборони Росії дослідження та розробки, виробництво, ремонт та інші товари та послуги", – наголошується в повідомленні канадського уряду.

Канада також оголошує про заборону експорту до Росії певних товарів, які можуть бути використані для зброї та служити війні проти України. Заборона поширюється на вибухові речовини, у тому числі детонатори, які використовуються в гірничодобувній та будівельній галузі. Заборона експорту також включає ще 20 контрольованих предметів, які, як відомо, використовуються Росією для зброї.

Канада посилює тиск на Путіна та російський уряд, посилюючи режим санкцій. Санкції Канади тепер можуть бути спрямовані проти будь-якої людини за межами Канади, яка не є канадцем і порушує суверенітет та територіальну цілісність України. Сюди входять і ті, хто допомагає Росії та її довіреним особам уникати чи оминати санкції.