Міноборони готує новий механізм доплат військовослужбовцям

Міністерство оборони готує зміни до системи доплат військовослужбовцям за виконання бойових завдань.

Про це заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, свідчить стенограма засідання.

"Зараз працює робоча група з фахівців фінансистів Міністерства оборони, Генерального штабу, фахівців з Департаменту соціального забезпечення, фахівців зі служби персоналу для того, щоб визначити ті категорії і динаміку тих категорій, які отримують різні види доплат і запропонувати новий оптимізований механізм щодо доплат за бойові", – сказала заступниця міністра.

За її словами, відповідні зміни будуть внесені до постанови Кабміну, яка регулює не лише нарахування доплат для військовослужбовців Збройних Сил, а й для усіх підрозділів сектору безпеки і оборони, які захищають Україну.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року Кабмін ухвалив нову постанову, яка регулює нарахування щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

Згідно із нею, для осіб, які залучені до виконання завдань із захисту України від російського вторгнення, доплата становить 30 тис. грн на місяць. Для осіб, які здійснюють управління військовими частинами та підрозділами, доплати можуть становити 50 тис. грн, а для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис. грн. Також постановою встановлено щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

Скільки коштів передбачено у держбюджеті для Сил оборони?

У держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Проте це менше, ніж у 2023 році: з урахуванням внесених до держбюджету на 2023 рік змін вони сягнули 2 трильйонів гривень.

При цьому на грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року спрямували 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року (107,8 млрд грн).

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