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безпілотник (500) дрони (318)

Вже укладені контракти на закупівлю 500 тисяч дронів, – Мінцифри

дрон

Вже законтрактовано вже понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів українського виробництва.

Про це перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб заявив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді 23 лютого, свідчить стенограма засідання.

На питання, на якому етапі знаходиться виконання плану з випуску в Україні 1 млн дронів, Вискуб зазначив, що "на сьогоднішній день щодо контрактування, це понад 50% точно".

Він наголосив, що контрактування дронів йде за планом і навіть із випередженням.

"Можливість ринку, вона в 2-3 рази більша, і ми сподіваємося, що завдяки створенню коаліції дронів, завдяки можливості направити міжнародні ресурси в український ринок, ми зараз активно ведемо ці переговори, зазначена цифра в 1 млн, вона буде набагато перевиконана", – додав Вискуб.

Раніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників, запевнивши в наявності необхідних можливостей і технологій.

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На сьогодні пам'ятаю патріотів. Покаже в морі
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23.02.2024 18:12 Відповісти

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