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мобільний зв'язок (765) роумінг (50) Євросоюз (4905)

Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з Євросоюзом

мобільний

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Українці зможуть не платити додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою. Це правило стосуватиметься і європейців, які завітали до України.

"Приєднання України до роумінгової зони Європейського Союзу – це ще один крок на шляху до цифрового безвізу з ЄС. Україна взяла на себе зобов'язання впровадити законодавство ЄС щодо роумінгу до квітня 2024 року. Це виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій", – сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Надалі очікується ухвалення законопроєкту народними депутатами України загалом. 

Роумінг у Європі

Європейська Комічія 9 липня 2023 року погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.

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А що скаже Орбан, теж підтримав чи як 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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23.02.2024 18:17 Відповісти
Він про це ше не знає...
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23.02.2024 19:01 Відповісти

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