Польща може запровадити додатковий контроль продукції на кордоні з Україною

Влада Польщі найближчим часом може запровадити додаткові заходи контролю сільгосппродукції на кордоні з Україною.

Про це заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск на пресконференції, передає Європейська правда.

Туск зазначив, що перебуває в постійному контакті з українськими партнерами.

"І не приховую, що, якщо буде потреба, найближчими днями ми також ухвалимо подальші рішення щодо ефективного контролю на нашому кордоні, коли мова йде про продукти, які прямують до ЄС та Польщі", – сказав він.

Раніше Туск відхилив запрошення Зеленського про урядову зустріч на кордоні, але пообіцяв прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу