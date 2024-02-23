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Новини
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НКРЕКП (1436) Ущаповський (3)

Нацкомісія з тарифів залишилася без голови

ущаповський

Костянтин Ущаповський полишив посаду голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у зв’язку із завершенням строку його повноважень.

"Вчора закінчився останній день моїх повноважень як голови НКРЕКП. І вже незабаром разом із колегами, шляхом таємного голосування, ми оберемо нового очільника або очільницю регулятора", – написав Ущаповський на своїй сторінці у Facebook.

У пресслужбі НКРЕКП уточнили, що він продовжить роботу на посаді звичайного члена Нацкомісії.

Як повідомлялося, Костянтин Ущаповський очолював НКРЕКП 22 лютого 2022 року. До складу НКРЕКП від входить з 29 грудня 2021 року.

З 2005 по 2014 роки він працював першим заступником директора - головним диспетчером НЕК "Укренерго", а з 2014 по 2015 роки очолював компанію. З 2015 по 2018 роки працював у НАЕК "Енергоатом".

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Топ коментарі
+3
Я вже думав - зарізали нах.
Не встиг порадуватись.
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23.02.2024 17:40
+1
А навіщо там голова? Зараз усім д'єрмак керує.
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23.02.2024 18:08
+1
Можна і без голови , аби члени були
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23.02.2024 18:36
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Я вже думав - зарізали нах.
Не встиг порадуватись.
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23.02.2024 17:40 Відповісти
Хоч срака залишилась
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23.02.2024 18:06 Відповісти
А навіщо там голова? Зараз усім д'єрмак керує.
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23.02.2024 18:08 Відповісти
Головку чмокав?
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23.02.2024 18:11 Відповісти
Значить правда,що тариф на е/е весною хочуть підняти до 8 грн за квт.
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23.02.2024 18:13 Відповісти
О біда!!
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23.02.2024 18:17 Відповісти
Можна і без голови , аби члени були
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23.02.2024 18:36 Відповісти
Слуги народу геть усі безголові , але ж це не заважає їм красти ...
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23.02.2024 18:43 Відповісти
73% українців у 2019-му році лишились без голови.
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23.02.2024 18:46 Відповісти
Ну от ! Без совісті, а тепер ще і без голови.
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23.02.2024 19:18 Відповісти
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23.02.2024 19:26 Відповісти
Сдох Максим і х*й з ним якби з посади прямо на фронт з лопатою
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24.02.2024 10:06 Відповісти
І всю комісію з ними регулятори х*єві.
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24.02.2024 10:15 Відповісти

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