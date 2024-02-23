Нацкомісія з тарифів залишилася без голови

Костянтин Ущаповський полишив посаду голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у зв’язку із завершенням строку його повноважень.

"Вчора закінчився останній день моїх повноважень як голови НКРЕКП. І вже незабаром разом із колегами, шляхом таємного голосування, ми оберемо нового очільника або очільницю регулятора", – написав Ущаповський на своїй сторінці у Facebook.

У пресслужбі НКРЕКП уточнили, що він продовжить роботу на посаді звичайного члена Нацкомісії.

Як повідомлялося, Костянтин Ущаповський очолював НКРЕКП 22 лютого 2022 року. До складу НКРЕКП від входить з 29 грудня 2021 року.

З 2005 по 2014 роки він працював першим заступником директора - головним диспетчером НЕК "Укренерго", а з 2014 по 2015 роки очолював компанію. З 2015 по 2018 роки працював у НАЕК "Енергоатом".