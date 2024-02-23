Російські податківці почнуть збирати дані про росіян за кордоном

Федеральна податкова служба РФ готується запустити масовий збір відомостей про закордонні паспорти російських громадян, завдяки цьому вона отримає дані про їх місце проживання за кордоном.

Відповідний проєкт наказу глави відомства Даніла Єгорова розміщено на порталі нормативних актів Росії, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, не пізніше 1 квітня 2024 року Федеральна податкова служба почне отримувати дані про первинну та повторну видачу, заміну, а також зміну персональних даних для "паспорта, що засвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами" країни.

Крім номера, терміну дії та інших базових даних безпосередньо закордонних паспортів, податкова "бачитиме" дані, які громадяни надають для його отримання. Це, зокрема, фактичний адресу проживання, причому не тільки на території РФ, а й за кордоном (якщо паспорт оформляється у консульстві чи посольстві).

Збір даних необхідний "з метою вдосконалення інформаційної взаємодії" державних органів, а також у зв'язку зі змінами Податкового кодексу РФ, йдеться в проєкті наказу ФПС.

Відомство пояснює, що йдеться про закон 389-ФЗ, який був ухвалений влітку 2023 року і стосувався дистанційного оподаткування росіян-релокантів, які залишили країну після початку розв'язаної Росією війни проти України.

Згідно з поправками, вони сплачуватимуть ПДФО за ставкою 13-15% незалежно від того, чи є вони податковими резидентами РФ.

З кінця минулого року ФПС вже розпочала опитування росіян про другі паспорти та види на проживання. За даними податкових консультантів, від їхніх клієнтів податкова вимагає документи про посвідку на проживання або друге громадянство, витяги з іноземних рахунків, а також копії закордонних паспортів з усіма сторінками та відмітками.

Допомагатимуть податківцям банки: вони, згідно з проєктом постанови Мінфіну, відстежуватимуть клієнтів за IP-адресами, щоб виявити тих, хто користується послугами з-за кордону. Крім того, кредитні організації зможуть додатково запитувати інформацію про клієнтські активи в інших країнах, у тому числі рахунки та цінні папери.

Із 2025 року російська влада планує запровадити тотальну реєстрацію всіх громадян, які перебувають за кордоном. Для цього їх зобов'яжуть вставати на консульський облік, який, як очікується, стане обов'язковим із середини наступного року.