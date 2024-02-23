Україна підписала угоду з Данією про військову допомогу на 8,5 мільярда євро
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокової підтримки.
Як повідомили в Офісі президента, документ укладено в розвиток Вільнюської декларації.
Згідно з договором, у 2024 році Данія надасть Україні військову підтримку у розмірі не менш як 1,8 млрд євро.
Крім того, данський Фонд підтримки України на загальну суму 8,5 млрд євро покриє підтримку в 2023-2028 роках і стане комплексною основою для довгострокової військової допомоги та допомоги у цивільній сфері.
Данія надаватиме підтримку Україні протягом 10 років дії цієї угоди.
Документ передбачає постійну військову допомогу в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами та установами, зосереджуючись на військово-повітряних силах та протиповітряній обороні, морській безпеці, розмінуванні, технологіях та безпілотниках, а також інших ключових можливостях та нагальних потребах України.
Серед іншого, Данія підтримуватиме зусилля щодо забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів та створення належних умов в Україні.
Данські партнери співпрацюватимуть з Україною з метою протидії російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні.
Данія також продовжить активно взаємодіяти з містом Миколаєвом та Миколаївською областю для підтримки їхньої реконструкції, стійкості та реформ.
Крім того, угода підтверджує підтримку Данії майбутнього членства України в ЄС і НАТО, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності її Сил оборони та безпеки з Альянсом. Сторони підтверджують, що Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Україна зі свого боку зобов'язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ та НАТО.
У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну угода передбачає проведення консультацій протягом 24 годин із метою визначення відповідних подальших кроків.
Документ передбачає можливість продовження терміну дії із загального рішення сторін.
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