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банкнота (124) гривня (1458) НБУ (9054)

"Єдність рятує світ": Нацбанк презентував нову вертикальну банкноту

Нова банкнота 50 гривень

Національний банк України з 23 лютого 2024 року вводить у обіг нову пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень.

Це друга пам’ятна банкнота, випущена від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії", – зазначається у повідомленні.

"Наша нова банкнота – символ вдячності світу за залученість. Пишаємося нашими партнерами та віримо в силу їхньої єдності, яка також гартується", – наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень, її тираж становить 300 тисяч штук (у сувенірній упаковці), що додає банкноті колекційної цінності. Розмір банкноти – 80х165 мм. Реалізація пам’ятних банкнот розпочнеться з 7 березня.

Банкнота має серію ЄС з номерами 0000001–0300000, є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Банкнота "Єдність рятує світ" має оригінальний дизайн, виконаний вертикально.

На її лицьовому боці в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу. У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України.

По центру пам’ятної банкноти розміщено напис "ЄДНІСТЬ РЯТУЄ СВІТ", а поряд – надписи українською та англійською мовами:

  • Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля;
  • Unity and solidarity with the Ukrainian people are bringing closer Ukraine’s victory in the fight against the Russian aggressor, and are saving the world from the chaos and darkness of violence.

Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти – символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба.

Нова вертикальна банкнота номіналом 50 гривень
Нова банкнота номіналом 50 гривень
Нова вертикальна банкнота номіналом 50 гривень
Нова банкнота номіналом 50 гривень

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Я чекаю банкноту "Російський корабель - пішов н...й" і запустити в обіг!
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23.02.2024 16:34
+8
100 грн. путін #уйло.
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23.02.2024 16:39
+5
1000 грн. #уйло сдохло.
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23.02.2024 18:16
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Я чекаю банкноту "Російський корабель - пішов н...й" і запустити в обіг!
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23.02.2024 16:34 Відповісти
100 грн. путін #уйло.
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23.02.2024 16:39 Відповісти
1000 грн. #уйло сдохло.
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23.02.2024 18:16 Відповісти
розмріялись, всі "жидомасонські" знаки намісці цікаво...
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23.02.2024 16:59 Відповісти
Назви хоч один, я таких не знаю. Те, що на баксі не має аж ніякого віднношення ані до жидів, ані до массонів. ЯКЩО ДОБРЕ ВПРЯЖЕШШЯ в пошук, то колись та знайдеш звідкіля вони та якій такій організації благоволить БОГ, й вона більш, ніж світова. АРХ М
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23.02.2024 17:54 Відповісти
сам впрягайся і шукай, почни з гугла за запитом "масонські символи на грошах"
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23.02.2024 18:42 Відповісти
Хай залишать її собі цей висер примітіва.Поясню чому.Грошова купюра це візітка країни.Головна цінність-це людина(її життя).На купюрах зображають президентів,поеті,писменників,королев,шейхів і т.д-хто який вклад вніс для розвитку.Це не вперше.Спочатку прибрали з 10грв монети(незламной 23р)Франка,зараз-Грушевського.Рисуйте на купюрах що хочите(руки,хаймарс,дручбу народів)-місце є,но залиште тих хто був з початку введення гривні.
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23.02.2024 17:07 Відповісти
А шо?
Буде скоро купюра 10 000 грн. із зображенням президента, який "грає на роялі"...
................
ніщяк для 73ох - поржуть....
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23.02.2024 17:20 Відповісти
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23.02.2024 17:38 Відповісти
Лозунги, марки, монети, відосики... Шапіто...
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23.02.2024 18:09 Відповісти
Класний формат, креативненько,- якраз зручно для підтирання дупи, могли б одразу випускати подарунковий варіант - рулоном і в комплекті пристрій для чіпляння на стінку... в крайньому разі хромований гвіздок сотка 🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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23.02.2024 18:15 Відповісти
Краще би навели порядок з купюрам 10грн., яких ніде не можна виміняти, щоб заплатити за телефон без здачі. Доводиться всовувати 20-тку, і на роздачі послуг дуже раді, що мають навар, який не обліковується.
В усякому разі, так робить LifeCell.
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23.02.2024 18:42 Відповісти
М..да...на фоні жіночого профілю, який трохи нагадує...хоча не важливо...Україна простягла щупальця, чи то пустила коріння у світ. Чорнє коло, в центрі зображення країни, мабудь символізує дірку в якій зникають гроші українських і західних платників податків. На зворотній стороні візуальне відображення гасла теперешньої влади: "рука руку миє", з під яких майже не видно герба держави.
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23.02.2024 19:37 Відповісти
А 100 грн-шашлыки
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23.02.2024 20:14 Відповісти
Напис на банкноті "Зелю геть!" додав би позитиву.
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23.02.2024 20:34 Відповісти
Це дуже коштовна послуга. Розігрівають верстат?
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23.02.2024 20:55 Відповісти
На питання - для всіх така відповідь, на ХЛІБНИХ ПОЛЯХ=БАТЬКІВСТВО БОГА бабздель Цивілізації були викладені в вигляді кол і не тільки ЄКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ, бабздель єкзамен з тріском провалила. Там відповідь і по "ХЛІБНИХ СИМВОЛАХ", чи то: - ЇХ ЕКВІВАЛЕНТАХ. Кажуть, і це правда, що шимпанзе генетично найближчий сусід людини, - ми це бачимо по діях північної обізяни, ну а що буває, коли в її руках зброя. - в мережі інтернету фактів достатньо. Тому найперше, - я ознайомився з усіма викладками обізянних дохторів, до-центів, та кандидатів, - ******* ПОВНИЙ, тому всім мисливцям наполегливо рекомендую не вживати в їжу мізки цієї тварини, аж занадто отруйні. Матеріал, який я викладаю, не для всіх, а тільки для тих, хто має звичку працювати(мати ЗАРОБЛЕНИЙ ХЛІБ НА СТОЛІ), хто ж звик до "шара" цього не зрозуміють. Світ не потрібно ділити, вн сам це вправно робить. АРХ М
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24.02.2024 01:00 Відповісти

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