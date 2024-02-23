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Житомирщина (143) тендер (2113) Prozorro (1695) закупівлі (2502) Гринкевич Ігор (11)

Влада Житомирщини витратить 360 мільйонів на ремонт лікарні за проєктом фірми Гринкевича із завищеними цінами

Проєкт реконструкції лікарні

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА замовив ТОВ "Управляюча компанія "Комфорт-Буд" третю чергу реконструкції обласної дитячої лікарні вартістю 361 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами договору, до кінця року потрібно завершити третю чергу реконструкції майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради у селі Станишівка. Йдеться про третій блок лікувального корпусу, зведеного у 1984 році.

Проєктувальником реконструкції є ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроект" Романа Гринкевича – сина львівського забудовника Ігоря Гринкевича, затриманого у межах кримінальної справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Позитивний експертний звіт до цього проєкту виконало державне підприємство "Західний експертно-технічний центр" Держпраці.

Третина суми угоди –126 млн грн піде на устаткування, переважно медичне. Включивши обладнання у кошторис будівництва, замовник уникнув необхідності проводити відкриті торги для його закупівлі. Крім того, у кошторисі не вказали точних характеристик устаткування, які б дозволили порівняти його ціни з ринковими.

Ще чверть суми – 92 млн грн піде на матеріальні ресурси. Найбільші суми відведено на двері, вікна і підвісні стелі, чиї детальні характеристики невідомі. Водночас ціни на цеглу та арматуру, характеристики яких вказані у кошторисі, виявилися завищеними.

При цьому керамічну цеглу М100 у кошторисі врахували по 10,45 грн за штук (тут і далі ціни з ПДВ). Нещодавно той же Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА для реконструкції ліцею в Малині замовляв її по 8,40 грн, що на 20% дешевше, зазначає "Житомир.Info". "Епіцентр" продає її по 7,90 гр за штуку, що на 24% дешевше.

Арматурну сталь класу А-500 діаметром 10 мм врахували у кошторисі по 39 324 грн за тонну. Компанія "Iron World" продає її по 27 800 грн, а "Метінвест-СМЦ" – по 30 240 грн за тонну. Це на 29% та 23% дешевше від кошторису. На тендері Управління капітального будівництва Житомирської міської ради щодо укриття така арматура коштувала по 34 104 грн/т, що 13% дешевше.

Крім того, додатково у кошторис заклали 75 млн грн на покриття витрат, пов’язаних з інфляцією.

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Нині Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА очолює Сергій Сорокін.

Житомирською "УК "Комфорт-Буд" володіють місцеві жителі Олександр Петровський та Микола Балакішієв, який до 2021 року працював у поліції. Директором є батько останнього Станіслав Балакішієв, який у 2015 році балотувався у Житомирську міськраду від "Самопомочі".

За даними системи "YouControl", у 2020-2021 роках партнеркою Петровського по фірмі була Галина Рачковська. Видання "20 хвилин. Житомир" писало, що це мати Віри Рачковської-Долгих, керівниці Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міськради.

Загалом із 2016 року компанія отримала державних підрядів на 1,24 млрд грн, переважно у нинішнього замовника. Зокрема у березні 2022 року він замовив їй першу (перший блок лікувального корпусу), другу (другий блок лікувального корпусу), четверту (поліклініка) та п’яту (адміністративно-господарські будівлі) черги реконструкції цієї ж лікарні на 359 млн грн.

Тендери, за якими уклали договори, були оголошені ще до початку повномасштабного вторгнення. У жовтні 2023 року договори розірвали за згодою сторін із нульовою оплатою.

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23.02.2024 23:11 Відповісти
А що міськрада,пожежники,різноманітні госінспекціі,екологи та податківці мають бути голодні?От побачите,вони домовляться.
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24.02.2024 09:13 Відповісти

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