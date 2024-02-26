GNT Group спростувало остаточний арешт активів британським судом і готує зустрічний позов

Український холдинг GNT Group продовжує судовий спір з Argentem Creek Partners та Innovatus та планує подати зустрічний позов до кредитного агента опонентів про злочинну змову з метою заволодіння бізнесом українського холдингу та завдання багатомільйонної шкоди.

Про це повідомляється в пресрелізі GNT Group.

Українська компанія підтвердила, що Високий Суд Англії та Уельсу 8 лютого цього року відмовився задовольнити заяву про скасування WFO (Всесвітній наказ про заморожування активів), видану 13 січня 2023 року. Проте фактично це рішення означає лише продовження судового спору, наголошується у пресрелізі GNT Group.

"Опоненти маніпулюють фактами у пресі, використовуючи тези "Високий Суд підтвердив арешт", "на майно буде звернено стягнення", а "Гроза та Науменко більше не зможуть оскаржувати цей арешт", які не відповідають дійсності", – наголосили в компанії.

В компанії зауважили, що це рішення суду може бути оскаржено, якщо власники GNT Group знайдуть у цьому економічний та практичний сенс, а їх активи можуть бути стягнені лише за наслідками вирішення арбітражного спору у Лондонському арбітражі.

Український холдинг констатував, що шкоди власникам GNT Group завдаєж не сам WFO, як його використання кредиторами у брудній інформаційній кампанії.

"Сам спір ще триває, і в його межах Лондонський арбітраж розгляне не тільки вимоги Madison Pacific Trust Limited, а також і зустрічний позов власників GNT Group до кредитного агента про злочинну змову з метою заволодіння бізнесом українського холдингу та завдання багатомільйонної шкоди", – йдеться у пресрелізі української компанії.

Як повідомлялося, GNT Group – український холдинг, працює в Україні вже 25 років, залучивши за цей час десятки мільйонів доларів інвестицій.

Наразі між GNT Group, Argentem Creek Partners та Madison Pacific Trust Ltd тривають судові суперечки через право власності на зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернейшнл", який обслуговує зерновий коридор з чорноморських портів України.