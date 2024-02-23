Польські фермери погрожують заблокувати кордон з Німеччиною

Протестуючі польські фермери хочуть розширити свої акції протесту, зокрема почати блокади доріг та КПП також на західному кордоні.

Як пише RMF24, протестувальники заявили про наміри посилити свої акції по всій території країни. Зокрема, на суботу, 24 лютого, вони планують 24-годинну блокаду траси S3 в районі міста Мислібуж, неподалік від кордону з Німеччиною, передає Європейська правда.

Також на вихідних фермери хочуть повністю заблокувати рух на німецькому кордоні в районі міста Крайнік Дольний, що неподалік від Щецина. Акція має тривати там цілодобово.

Крім того, фермери з Любуського воєводства спільно з німецькими фермерами збираються блокувати трасу і КПП біля найбільшого пункту перетину кордону, що у районі міст Свєчко та Слубіце, в обох напрямках.

Подекуди місцеві бізнес-асоціації виступили проти таких планів аграріїв.

Так, меру Слубіце надіслали спільне звернення керівники низки компаній перевізників, АЗС, магазинів тощо з проханням заборонити проведення акції, тому що протест фермерів у такій формі паралізує їхню роботу і призведе до невиконання зобов’язань перед бізнес-партнерами зі значними фінансовими наслідками.

Компанії-перевізники пригрозили судовими позовами проти фермерів, якщо акція все ж відбудеться і вони зазнають збитків.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу