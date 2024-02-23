Рада ухвалила закон про лобізм
Верховна Рада в цілому підтримала урядовий законопроєкт №10337 про лобізм.
За законопроєкт у другому читанні проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту 23 лютого, передає Інтерфакс-Україна.
Метою законопроєкту вказано забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їх діяльності та посадових осіб.
Законопроєкт визначає:
- термінологію у сфері лобіювання,
- права та обов'язки суб'єктів лобіювання,
- методи впливу,
- створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство із запобігання корупції,
- порядок реєстрації у цьому Реєстрі та виключення з нього,
- звітність суб'єкта лобіювання,
- механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Ухвалення закону також є однією з вимог до України для початку переговорів про вступ до ЄС.
Законопроєкт набирає чинності за два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року.
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