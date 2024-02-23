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закон (1449) лобіювання (24)

Рада ухвалила закон про лобізм

лоббизм,лобізм

Верховна Рада в цілому підтримала урядовий законопроєкт №10337 про лобізм.

За законопроєкт у другому читанні проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту 23 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

Метою законопроєкту вказано забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їх діяльності та посадових осіб.

Законопроєкт визначає:

  • термінологію у сфері лобіювання,
  • права та обов'язки суб'єктів лобіювання,
  • методи впливу,
  • створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство із запобігання корупції,
  • порядок реєстрації у цьому Реєстрі та виключення з нього,
  • звітність суб'єкта лобіювання,
  • механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Ухвалення закону також є однією з вимог до України для початку переговорів про вступ до ЄС.

Законопроєкт набирає чинності за два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року.

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