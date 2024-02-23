Єврокомісія перегляне угоду про "транспортний безвіз" з Україною на вимогу Польщі, – фон дер Ляйєн

Єврокомісія врахує позицію Польщі під час перегляду угоди про вантажні автомобільні перевезення з Україною.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

Коментуючи ситуацію на українсько-польському кордоні у зв'язку з її блокуванням польськими фермерами та перевізниками, фон дер Ляйєн повідомила про плани Єврокомісії оновити угоду про автомобільні перевезення, де повністю врахують польські побоювання.

"Сьогодні експорт з України Чорноморським маршрутом значно збільшується, і це добре, тому що це розвантажує і розвантажуватиме сухопутні кордони. Зараз наші зусилля мають бути зосереджені на підтримці України у відновленні її експортного потенціалу у бік світу. Це важливо для нас", – сказала фон дер Ляйєн.

Водночас вона нагадала, що 24 лютого виповнюється два роки з того часу, як Росія "вторглася у свого мирного сусіда Україну".

"Ми підтримуємо українців у їхній сміливій боротьбі. Я впевнена, що ми зможемо впоратися з наслідками цієї війни в Європі, тому що українці борються за верховенство права, проти права сили, за демократію та свободу, проти тиранії, вони борються за наші цінності та нашу безпеку, і саме тому ми підтримуватимемо їх стільки, скільки буде потрібно", – додала очільниця Єврокомісії.

Що відомо про продовження "транспортного безвізу" для України?

Як повідомлялося, раніше рем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова до пошуку розумних компромісів для продовження дії угоди з ЄС щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом – так званого, "транспортного безвізу".

Водночас польські перевізники вимагають фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною. Вони блокували українсько-польський кордон з листопада минулого року по середину січня 2024 року. Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.

Водночас у Єврокомісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень.