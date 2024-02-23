Найбільші мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на автогаз – за тиждень вони зросли на 85 копійок

За тиждень, з 16 по 23 лютого, середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 85 копійок – до 27,59 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

У мережах нижчого цінового діапазону ціна в середньому зросла на 1,31 грн, тоді як верхній ешелон підняв цінники лише на 46 копійок. У такий спосіб різниця між вартістю газу в сегментах зменшилася в 1,5 раза порівняно з показником минулого тижня і становить 1,62 грн за літр.

Найбільше зросла середня ціна на ресурс в мережі "Укрнафта" – на 2 грн, до 27,9 грн/л, найменше – у мережі групи "Приват" – на 14 копіок, до 26,74 грн/л.

Максимальна вартість газу – 31,69 грн/л – зафіксована в мережі Mango в Донецькій області, мінімальна – 25,5 грн/л – на АЗК Marshal в Житомирській області.

Оператори одностайно прогнозують подальше зростання через стрибок цін у гуртовому сегменті.

При незмінності поточних факторів (блокування лише польського кордону, стабільність світових цін) ціни на газ мають потенціал до зростання до 30 грн/л, вважають більшість рітейлерів.