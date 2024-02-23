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Кабмін (7633) Міноборони (887) готель (145) приватизація (1323) ФДМУ (1352)

Кабмін передав на приватизацію готель Міноборони на Майдані незалежності у центрі Києва

эвакуация,туристы,козацкий,обсервация

Кабінет Міністрів передав Фонду державного майна єдиний майновий комплекс державного підприємства "Готель "Козацький", що належало Міністерству оборони.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що рішення ухвалено для подальшої приватизації готелю.

Готель "Козацький" знаходиться на Майдані незалежності, будівлю було зведено у 1979-1983 роках. Після введення в експлуатацію він перебував у підпорядкуванні Міністерства оборони СРСР, а тепер належить Міністерству оборони України.

Готель має 126 номерів, ресторан, кав'ярню, п'ять залів для конференцій та банкетів.

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Якась знову дурка, надіємось що армії в 145 тис як планував Ющ не буде а буде така яка необхідна для оборони. Розпочнеться повсякденне життя в Києві є МОУ, є Генеральний штаб, будуть приїжджати офіцери у відрядження, за призначенням, і де їм зупинятись бігати по Києву випрошувати вільне місце в приватних готелях, знову як нищеброди, п потім будуть казати ну помилились. Комусь сподобалось круте місце ще не накрали. Армія ж потрібна коли воювати, а далі не хресна ви потрібна дармоїд и. Все через одне місце
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24.02.2024 14:19 Відповісти
..мне кажется, я уже знаю, кто будет тем счастливчиком..
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24.02.2024 16:52 Відповісти

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