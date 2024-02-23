Кабмін виділив 17 мільярдів на ремонт доріг
Кабінет Міністрів виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17,1 млрд гривень, який утворився на 1 січня 2024 року", – написав депутат.
Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не використані у 2023 році. Їх спрямують на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
Крім того, Кабмін затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.
"Порядком визначено... розподіл бюджетних коштів за напрямами використання; перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету", – додав Мельничук.
Як повідомлялося, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фонду передано до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році на це було передбачено 16 млрд грн).
Водночас на ремонт та утримання доріг у 2024 році мають спрямувати залишки невикористаних у минулому році коштів держбюджету. Крім того, кошти на ремонт доріг та мостів виділятимуть з резервного фонду в окремих випадках.
Будь ласка, зачекайте...
От і завдання для країни, щоб ця зелена пліснява таки не скористалася вкраденим.
Дешевше було б побудувати нову дорогу з нуля. В рази, бляха, дешевше. Але "гдє ж я тогда харчєваться-та буду?"
дешевше,дорожче
Дебил спрашивает: "Зачем деньги на дороги выделяют во время войны?"
Умный спрашивает: "А сколько километров дорог отремонтируют на эти деньги?"
Або ж він просто цинічний вилупок, що присмоктався до державних грошових потоків.
Кстати на корреспонденте уже вторую или третью неделю собирают 420 000 гривень на РЭБ для 72й омбр ЗСУ, постоянно новость идёт в топ, и никак, ещё 115000 не хватает.
А тут 17 миллиардов. Скажите лучше что у друзей простаивает строительная тезн и им нужно бабло
шурма не дасть збрехати. чи хто там у них? тимошенко.
тут багато захисників навалило. типу, дороги потрібні, по них возять зброю, їжу і взагалі логістика, це кров війни.
так, коли саме і в який спосіб будуть ремонтувати, коли дороги цілодобово зайняти логістикою війни?
будуть перекривати дороги? припустимо, закрито три км, на місяць. потім ще три ще на місяць, потім ще три на місяць? в об'їзд, через поля? та й тривоги ніхто не відміняв.
чи дороги будуть в закарпатті ремонтувати? насмішили, там мости тридцять років, збудувати не можуть....
Пі$$$дец....
На землеустрій! на бібліотеки! на водоканал!
Луганщина окупована повністю(((
Зате кинули символічну кістку у 70 дронів, і ті зробить якийсь родич з фірмою в складі кішки та собаки...
1945- товарищ Шуков принимал парад победьі )--- виявилася досі живою ...ЛіліПутін маре на ній в*їхать 9травня на Хрещатик ... Та . на жаль . їй потрібна ідеально--рівна траса...( трішки підтопталася. спотикається...знаєте...) Як тут вовік міг відмовити ??? Знаєте ж його . єрусалимську. гостинність ? Нещодавно Трампа (братана кремлівського ) на посиденьки запрошував...аж Байдена змарудило від заздрощів... А тут така малость : корефей попросив підправити дорогу за якісь-17 млд...зате ж. яка буде нагода : ВРЕШТІ--РЕШТ ЙОМУ В ОЧЕНЯТА ЗАЗИРНУТИ ( одним словом : ПОГЛЯНУТЬ І ВМЕРТИ ВІД ЩАСТСТЯ...)