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дороги (1545) Кабмін (7633) ремонт (1450)

Кабмін виділив 17 мільярдів на ремонт доріг

дорога

Кабінет Міністрів виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17,1 млрд гривень, який утворився на 1 січня 2024 року", – написав депутат.

Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не використані у 2023 році. Їх спрямують на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Крім того, Кабмін затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.

"Порядком визначено... розподіл бюджетних коштів за напрямами використання; перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету", – додав Мельничук.

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Як повідомлялося, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фонду передано до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році на це було передбачено 16 млрд грн).

Водночас на ремонт та утримання доріг у 2024 році мають спрямувати залишки невикористаних у минулому році коштів держбюджету. Крім того, кошти на ремонт доріг та мостів виділятимуть з резервного фонду в окремих випадках.

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Топ коментарі
+30
то це що , замість того щоб платити бойові гроші закатують в асфальт?
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23.02.2024 14:56
+30
Не втрималися таки. Клептоманія - це серйозно.
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23.02.2024 14:58
+26
А що ви сподівалися, що влада почне витрачати гроші на війну ?
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23.02.2024 14:58
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то це що , замість того щоб платити бойові гроші закатують в асфальт?
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23.02.2024 14:56 Відповісти
я іпу .... а мені сьогодні монобанк оголосив новий збір на телефоні - 300мпн грн на морські дрони. Це як називається?????
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23.02.2024 15:01 Відповісти
17 млрд грн. - це насправді цілий дріб'язок для усього дорожнього фонду країни. Можна сказати, що цей напрямок таки сильно урізали.
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23.02.2024 15:04 Відповісти
ціна НЕ побудованої фортифікації на флангах Авдіївки
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23.02.2024 15:54 Відповісти
Не втрималися таки. Клептоманія - це серйозно.
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23.02.2024 14:58 Відповісти
Клептоман-хвора людина.Він не користується вкраденим,часто забуваючи куди сховав чужу річ. А ці зелені гниди- невиліковні злодії,ладні заради грошей всю Україну у асфальт закатати!
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23.02.2024 15:07 Відповісти
Я Зеленському не лікар. Але як це ще назвати?
От і завдання для країни, щоб ця зелена пліснява таки не скористалася вкраденим.
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23.02.2024 15:28 Відповісти
Это навсегда. И прогрессирует сильно
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23.02.2024 15:19 Відповісти
А шо Путін далі наступати буде? Йому потрібні гарні дороги.
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23.02.2024 16:01 Відповісти
А що ви сподівалися, що влада почне витрачати гроші на війну ?
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23.02.2024 14:58 Відповісти
ПОтуЖНоооооооооо
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23.02.2024 14:59 Відповісти
А воювати будуть українцями! Вони не коштують ніц. На них не збагатишся, хіба що за рахунок їхнього життя "побадуєш" дороги.
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23.02.2024 15:00 Відповісти
Так чи інакше, в грудні-січні погода була досить несприятливою для доріг (багато опадів, морози чергувались з відлигами), тому з'явилось відверто багато ям і вибоїн, та таких, що колеса згубити можна. Враховуючи, що зараз практично вся логістика "на колесах" (у т. ч. військова), дороги теж потрібно "підтримати", хоча би мінімально.
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23.02.2024 15:03 Відповісти
Все так,але це для чесних.
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23.02.2024 15:48 Відповісти
Своєчасно. Інженерні споруди для військових на фронті побудували, бомбосховища для людей в містах побудували і головне, що відкрили декілька ліній випуску снаряді і ракет, то можна дати грошенят і фірмам великого Херпіду. Не вийшло на програми кравець і горбунова, вкрадемо на дорогах.
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23.02.2024 15:03 Відповісти
Звідки ви знаєте, що не вийшло? Якщо немає серіялів, це не значить, що гроші залишились в бюджеті.
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23.02.2024 15:18 Відповісти
Які нахер дороги у цей час? Як ви вже заї.бали, ворюги ненаситні. Ні війна, ніщо на вас не впливає. Хоча яка війна? Ви всі стратегічно важливі для держави - бронь, договорняки (країна ж без корупції)... Нема слів, цих нічого не виправить, тільки смерть, але коли ж вона ще буде
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23.02.2024 15:03 Відповісти
По дорогах щодня їздять колони фур у спроводі поліції - возять військові вантажі. Яким чином вони будуть вчасно постачати необхідне для військових, якщо їхатимуть по суцільних вибоїнах? Час на логістику збільшиться вдвічі, як мінімум.
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23.02.2024 15:09 Відповісти
то як їх ремонтувати, коли щодня їздять колони?
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23.02.2024 16:23 Відповісти
А ви, мабуть, рідко заміськими дорогами їздите? Просто перекривають одну смугу, проводять ямковий ремонт, де це потрібно, а транспорт пускають по іншій смузі. Мова ж іде не про капітальний ремонт цілих трас, мова про точковий ремонт пошкоджених ділянок. Поки війна - хоча би так...
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23.02.2024 16:42 Відповісти
так я ж і кажу. 17 млрд на точковий ремонт. а саме головне, перевірити неможливо.
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23.02.2024 16:45 Відповісти
Ямковий ремонт - це все одно, що спалювати гроші, виділені на ремонт.
Дешевше було б побудувати нову дорогу з нуля. В рази, бляха, дешевше. Але "гдє ж я тогда харчєваться-та буду?"
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23.02.2024 16:46 Відповісти
Воно то так, але хто ж зараз виділить гроші на капітальний ремонт...А ямковий - звісно недовговічний. Але вибоїни в пів-колеса глибиною все одно треба латати. Замкнуте коло виходить.
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23.02.2024 17:21 Відповісти
Ви працюєте в сфері будівництва доріг, щоб робити такі висновки? Наприклад залатати декілька ям на кожні 300-500 м дороги дешевше, ніж "побудувати з нуля", тобто з плануванням, відсипкою шарів та асфальтом?
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23.02.2024 18:06 Відповісти
300-500 м дороги дешевше, дорожче
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23.02.2024 18:07 Відповісти
Звісно, бо нову дорогу 10+ років взагалі не треба ремонтувати, особливо якщо її будівництвом займався не *облавтодор.
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26.02.2024 10:17 Відповісти
То ті довбодятли взагалі на трамваї їздять, їм дороги до одного місця!
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24.02.2024 06:15 Відповісти
так їх Володя. зробимо їх разом
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23.02.2024 15:06 Відповісти
Що, знову??? Казав що грошей немає, великий дефіцит, FOXу сказав що корупції немає!!!!!!! І"пішла руда по точках "!!!!
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23.02.2024 15:07 Відповісти
...кочках....
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23.02.2024 15:08 Відповісти
ЗЕздець!!!!
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23.02.2024 15:08 Відповісти
може на заході країни час робити дороги?
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23.02.2024 15:17 Відповісти
читайте уважно зебіли - кабмін виділив.не Кличко і мер Черкас.
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23.02.2024 15:18 Відповісти
Нет более выгодного дела, чем ямочный ремонт по весне. Не проконтролируеш , скока тех ям за зиму нарисовалась да и зима каждый год...ляпота!
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23.02.2024 15:23 Відповісти
Not used budget during the war? And the volunteers are forced to beg for the money for military? Something is really fucked up here.
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23.02.2024 15:34 Відповісти
Товарищі зелені большовики, давайте швиденько все поділемо по-братськи, тим паче, тут всього, якись то 17 лярдів.
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23.02.2024 15:35 Відповісти
..здохніть, жлоби-зебіли
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23.02.2024 15:38 Відповісти
А на монобанк прийшло повідомлення, СБУ збирає 297 мільонів на морські дрони. Цих грошей у влади немає, а 17 мільярдів є.
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23.02.2024 15:45 Відповісти
Зелені вилупки не з цієї планети. Навіть мій кіт припиняє красти, коли я на нього дивлюся.
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23.02.2024 15:46 Відповісти
Как отличить дебила от умного?
Дебил спрашивает: "Зачем деньги на дороги выделяют во время войны?"
Умный спрашивает: "А сколько километров дорог отремонтируют на эти деньги?"
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23.02.2024 15:47 Відповісти
Якщо "умний" розуміє, що йде велика війна, а бюджет дуже сильно обмежений і збройні сили дуже недофінансовані, що впливає на рівень втрат в ЗСУ, то даний "умний" індивід, просто дибіл, що рахує себе "умним" (ефект Даннінга-Крюгера).

Або ж він просто цинічний вилупок, що присмоктався до державних грошових потоків.
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23.02.2024 16:04 Відповісти
Кстати, ещё один способ определить дебила: он использует к месту и не к месту упоминание "ефект Даннінга-Крюгера"
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23.02.2024 16:26 Відповісти
Ти розумник, хлопці на фронті гинуть без укриттів, без БК, голодні, холодні. А тварюки зелені ніяк не нажруться, щоб їх вже розірвало.
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23.02.2024 18:02 Відповісти
почему не 170 000 000 000 грн. ? на троих не делится


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23.02.2024 15:49 Відповісти
Нельзя просто засыпать колдобины песком и щебнем? Дороги это проблема тех кто на них ездит, но никак не государства. Сельсовета, может быть.
Кстати на корреспонденте уже вторую или третью неделю собирают 420 000 гривень на РЭБ для 72й омбр ЗСУ, постоянно новость идёт в топ, и никак, ещё 115000 не хватает.
А тут 17 миллиардов. Скажите лучше что у друзей простаивает строительная тезн и им нужно бабло
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23.02.2024 16:06 Відповісти
ну от. засиплять десять км дороги піском та щебнем, і скажуть, що це коштує 17 млрд.
шурма не дасть збрехати. чи хто там у них? тимошенко.
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23.02.2024 16:33 Відповісти
Фура проїде пару разів по латці "з піску і щебню", і від тої латки залишиться місиво. Такий варіант підходить для доріг місцевого значення або міських чи сільських вуличок, але ніяк не для траси з інтенсивним рухом вантажного транспорту.
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23.02.2024 17:24 Відповісти
от мені цікаво.
тут багато захисників навалило. типу, дороги потрібні, по них возять зброю, їжу і взагалі логістика, це кров війни.
так, коли саме і в який спосіб будуть ремонтувати, коли дороги цілодобово зайняти логістикою війни?
будуть перекривати дороги? припустимо, закрито три км, на місяць. потім ще три ще на місяць, потім ще три на місяць? в об'їзд, через поля? та й тривоги ніхто не відміняв.
чи дороги будуть в закарпатті ремонтувати? насмішили, там мости тридцять років, збудувати не можуть....
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23.02.2024 16:29 Відповісти
Для комфортного проезда русских танков никаких денег не жалко. Евросоюз и МВФ ещё выделят.
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23.02.2024 16:34 Відповісти
медведев только вчера заявил, что будут опять пытаться дойти до Киева. Совпадение? не думаю...
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23.02.2024 16:58 Відповісти
Так зечмо старається знов дороги вчасно прокласти, як і перед 22роком. Головкома і генералів-патріотів звільнив, Пашинського посадив, з союзниками розісрався, велкам раша!
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23.02.2024 17:54 Відповісти
Ви ублюдкі ви вже війну виграли сукі паршиві. ЩО це таке робиться
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23.02.2024 16:59 Відповісти
ааххахахаххахаххахахахха а ти йди вирай за них)))
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23.02.2024 17:12 Відповісти
Одним словом...
Пі$$$дец....
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23.02.2024 17:24 Відповісти
А на індексацію пенсій нема, наріду вистачить зеленої струї земарахвону.
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23.02.2024 17:50 Відповісти
катать Зедю в асфальт!! Асфальт це не просто бітум. це смола яка поглинає нечість і не дає їй мандрувати світом.
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23.02.2024 18:10 Відповісти
Ви б бачили, скільки десятків мільйонів збирається "витратити" Луганська адміністрація !
На землеустрій! на бібліотеки! на водоканал!
Луганщина окупована повністю(((
Зате кинули символічну кістку у 70 дронів, і ті зробить якийсь родич з фірмою в складі кішки та собаки...
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23.02.2024 18:23 Відповісти
Так всі мери і адміністрації окупованих територій, ще й зарплати получають .
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23.02.2024 18:48 Відповісти
О, зеля знову свого ''конька'' осідлав. -"ми можемо збільшити фінансування армії, але тоді не зможемо будувати дороги''-Воно вже перед кончиною берега пустилося!
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23.02.2024 18:35 Відповісти
Так це було вже , подавляться зегниди .
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23.02.2024 18:45 Відповісти
а хто там скиглив у кабміні та ОПі, що грошей не вистачає? )))
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23.02.2024 19:00 Відповісти
Нехай Кабмін дасть відповідь , чому разом із снігом з доріг сходить асфальт. А на дорогах Швеції, Фінляндії і інших країн нічого подібного не відбувається. Хоч вартість кілометра там навіть дешевша як в Україні.
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23.02.2024 19:39 Відповісти
В нас 24.2 4-а Кантеміровская танкова дивізія та інші "с вєтєрком" проїхали до Сум і далі по новій дорозі а зараз знову починається.
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23.02.2024 20:36 Відповісти
так, треба примарафетити дороги, щоб рашистам зручно було їхати на Київ.
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23.02.2024 21:30 Відповісти
може зеленський ще гроші на концерт на Софіївській площі виділить на честь "освободітелей"?
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23.02.2024 21:32 Відповісти
---Москалі пишаються : біла кобилиця ( на якій у
1945- товарищ Шуков принимал парад победьі )--- виявилася досі живою ...ЛіліПутін маре на ній в*їхать 9травня на Хрещатик ... Та . на жаль . їй потрібна ідеально--рівна траса...( трішки підтопталася. спотикається...знаєте...) Як тут вовік міг відмовити ??? Знаєте ж його . єрусалимську. гостинність ? Нещодавно Трампа (братана кремлівського ) на посиденьки запрошував...аж Байдена змарудило від заздрощів... А тут така малость : корефей попросив підправити дорогу за якісь-17 млд...зате ж. яка буде нагода : ВРЕШТІ--РЕШТ ЙОМУ В ОЧЕНЯТА ЗАЗИРНУТИ ( одним словом : ПОГЛЯНУТЬ І ВМЕРТИ ВІД ЩАСТСТЯ...)
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23.02.2024 22:25 Відповісти
Хйло ж недавно сказал что его лепший кореш то Байден. а Байден ответил что таких как Хйло туева куча, чего ими заниматься, вот климат - важнее (но то что Хйло засрал и климат за пару лет хз на сколько процентов, в то время как все весело распилили ********* на снижение на сотую долю процента как-то тихо умолчал). так что все какие-то уже одинаковые. а может просто проявились под старость лет, раньше как-то прикрывались, а сейчас уже все, деменция.
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23.02.2024 23:01 Відповісти
Війна війною а "Велике асфальтування" за розкладом
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23.02.2024 23:59 Відповісти
так від зе шапіто нічого іншого і не слід чекати , вони ж не можуть одразу перевчитись красти на іншому , ще одне підтвердження що з цим шоблом перемоги не бачити , бо це іхня смерть ...
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24.02.2024 13:58 Відповісти
Пздець...
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25.02.2024 12:34 Відповісти

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