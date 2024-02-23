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Угорщина (528) кордон (1090) Денис Шмигаль (1402)

В Україні відкриють новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Ще один пункт розширять

чоп,кордон,угорщина,захонь

Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною – "Велика Паладь – Падьгодош".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на виїзному засідання уряду у Львівській області.

Цей пункт пропуску працюватиме для пасажирських автомобілів, і має допомогти зменшити черги та прискорити перетин кордону для українських громадян.

Крім того, уряд домовився про розширення роботи ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною – "Лужанка – Берегшурань".

"Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн", – пояснив прем’єр.

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