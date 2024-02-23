Кабмін розподілив 6 мільярдів субвенції для прифронтових областей

Кабінет Міністрів виділив громадам субвенцій на 6,2 млрд грн для шести обласних бюджетів та 430 бюджетів громад.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, кошти спрямують у Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Харківську та Херсонську області.

"Допомагаємо громадам, які цього зараз найбільше потребують з точки зору їх відновлення та фінансової спроможності виконувати зобов’язання перед людьми", – зазначив він.

Як повідомлялося, 6 лютого уряд вирішив спрямувати на відбудову соціальної та критичної інфраструктури 4,5 млрд грн. Кошти надали 11 областям.