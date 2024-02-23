БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
822 відвідувача онлайн
Новини
248 1
Кабмін (7633) субвенція (58)

Кабмін розподілив 6 мільярдів субвенції для прифронтових областей

денис,шмигаль

Кабінет Міністрів виділив громадам субвенцій на 6,2 млрд грн для шести обласних бюджетів та 430 бюджетів громад.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, кошти спрямують у Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Харківську та Херсонську області.

"Допомагаємо громадам, які цього зараз найбільше потребують з точки зору їх відновлення та фінансової спроможності виконувати зобов’язання перед людьми", – зазначив він.

Як повідомлялося, 6 лютого уряд вирішив спрямувати на відбудову соціальної та критичної інфраструктури 4,5 млрд грн. Кошти надали 11 областям.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іншими словами гроші знову підуть на Велике крадівництво. Річні премії, зарплати та лікування "близьких" депутаток, авто, плазми у кабінет і інше. Інше. Інше. Крім фортифікацій, мат.допомоги тим, кому потрібно виїжджати з наближенням фронту, бо кроти активізувались й потирають руки. ТОБТО знову закопали бабло по городам своїх прихильників.
показати весь коментар
23.02.2024 14:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 