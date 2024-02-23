Блокада кордону: Туск проігнорував запрошення Зеленського, Шмигаль заявив про готовність до компромісів (оновлено)

Український уряд планує діалог з польською стороною та готовий до розумний компромісів у питанні розблокування кордону з Польщею.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїздного засідання уряду у Львівській області, яке відбулося у цьому регіоні за дорученням президента, інформує пресслужба уряду.

"Серед ключових питань – це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів", – наголосив він.

Після засідання уряду Шмигаль приїхав на українсько-польський кордон, передає Інтерфакс-Україна. Він заявив, що президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися та знайти компроміс, але представники уряду Польщі на зустріч не з‘явилися.

"Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. І уряд України сьогодні тут. Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", – констатував прем'єр.

Він додав, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

"Сьогодні на кордоні з обох боків стоять понад 9 тисяч вантажівок, і це питання треба терміново вирішувати. Тристоронній штаб (Україна, Польща, Єврокомісія, – ред.) має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня, – дати, коли мало відбутися спільне засідання урядів України та Польщі. Інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", – сказав Шмигаль .

Прем'єр зазначив, що українська сторона пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею, який складається з п'яти кроків:

Україна погоджується на обмеження, котрі запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту до ЄС. Йдеться, зокрема, про обмеження на експорт м’яса птиці, яєць та цукру додатково до зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку; Україна направить звернення до Єврокомісії з пропозицією здійснити невідкладну перевірку секторів агрополітика і транспорту на відповідність стандартам СОТ; Ухвалення спільного з польським урядом звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС; Створення "Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії; Поширення рішення уряду Польщі про забезпечення вільного пропуску через кордон боєприпасів і гуманітарної допомоги на пальне.

Як повідомлялося, 21 лютого президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення із закликом до польського уряду провести зустріч для вирішення проблеми біля держкордону.

"Я хочу звернутися до уряду Польщі – до пана премʼєр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону", – сказав Зеленський.

Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився від пропозиції Зеленского зустрітися на кордоні, бо така зустріч мала б лише симовлічне значення і не вирішила б проблеми.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу