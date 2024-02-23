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Блокада кордону: Туск проігнорував запрошення Зеленського, Шмигаль заявив про готовність до компромісів (оновлено)

шмигаль,міністри

Український уряд планує діалог з польською стороною та готовий до розумний компромісів у питанні розблокування кордону з Польщею.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїздного засідання уряду у Львівській області, яке відбулося у цьому регіоні за дорученням президента, інформує пресслужба уряду.

"Серед ключових питань – це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів", – наголосив він.

Після засідання уряду Шмигаль приїхав на українсько-польський кордон, передає Інтерфакс-Україна. Він заявив, що президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися та знайти компроміс, але представники уряду Польщі на зустріч не з‘явилися.

"Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. І уряд України сьогодні тут. Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", – констатував прем'єр.

Він додав, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

"Сьогодні на кордоні з обох боків стоять понад 9 тисяч вантажівок, і це питання треба терміново вирішувати. Тристоронній штаб (Україна, Польща, Єврокомісія, – ред.) має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня, – дати, коли мало відбутися спільне засідання урядів України та Польщі. Інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", – сказав Шмигаль .

Прем'єр зазначив, що українська сторона пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею, який складається з п'яти кроків:

  1. Україна погоджується на обмеження, котрі запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту до ЄС. Йдеться, зокрема, про обмеження на експорт м’яса птиці, яєць та цукру додатково до зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку;
  2. Україна направить звернення до Єврокомісії з пропозицією здійснити невідкладну перевірку секторів агрополітика і транспорту на відповідність стандартам СОТ;
  3. Ухвалення спільного з польським урядом звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС;
  4. Створення "Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії;
  5. Поширення рішення уряду Польщі про забезпечення вільного пропуску через кордон боєприпасів і гуманітарної допомоги на пальне.

Як повідомлялося, 21 лютого президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення із закликом до польського уряду провести зустріч для вирішення проблеми біля держкордону.

"Я хочу звернутися до уряду Польщі – до пана премʼєр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону", – сказав Зеленський.

Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився від пропозиції Зеленского зустрітися на кордоні, бо така зустріч мала б лише симовлічне значення і не вирішила б проблеми.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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Топ коментарі
+15
Шоу на кордоні не вийшло, в Польщі однодумців не знайшлось, там політики
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23.02.2024 14:38
+15
Тобто, не отримавши згоди на зустріч від польскьої сторони, вся ця шобла за кошти платників податків поїхала на кордон за сотні км від Києва, плюс витратила час чиновників і ресурси на просто покататись.

В яку суму обійшлась злиденному бюджету України ця туристична поїздка?
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23.02.2024 20:03
+10
Шапіто якесь.
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23.02.2024 20:02
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23.02.2024 14:17 Відповісти
Шоу на кордоні не вийшло, в Польщі однодумців не знайшлось, там політики
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23.02.2024 14:38 Відповісти
польські маргінали фермери виявилися більшими клоунами, а ніж клоуни із банкової
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24.02.2024 06:53 Відповісти
А я в бога прошу,щоб це кодло все повиздихало в муках,можете блокувати,дякую
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23.02.2024 15:07 Відповісти
зе!шмаркля наказав шмигалю, наловити міністрів і бігом на кордон!
і що б, без фоток з поляком, будь яким, не повертався!

отак, наставлять табуреток, біля входу в польщу, і будуть сидіти, чекати, як кулєба біля єрмака.
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23.02.2024 17:23 Відповісти
Шмигун не петрає. Всі сусіди проти обірваного експорту. Коробейнікі херові.
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23.02.2024 18:10 Відповісти
П*****ам дійшло, що пора вже прийшла вирішити три питання, які поляки видвинули у листопаді минулого року. Довго ж Маруся випендрювалася - цноту втрачену ховала...
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23.02.2024 19:06 Відповісти
Твої поляки на тракторах - це ****** маргінали. Ось що про них каже польський журналіст:

https://m.youtube.com/watch?v=Jd28OIajQe0
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24.02.2024 06:52 Відповісти
Шапіто якесь.
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23.02.2024 20:02 Відповісти
Цигарки,напевно,привезли,але не змогли перетнути кордон. Буває...
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23.02.2024 20:32 Відповісти
Тобто, не отримавши згоди на зустріч від польскьої сторони, вся ця шобла за кошти платників податків поїхала на кордон за сотні км від Києва, плюс витратила час чиновників і ресурси на просто покататись.

В яку суму обійшлась злиденному бюджету України ця туристична поїздка?
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23.02.2024 20:03 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та кабмін теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
А ще один довбойоб кубраков, на фото, приїхав на переговори з Урядом Польші в кедах? Який срам та ганьба!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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23.02.2024 20:16 Відповісти
Клоуни *****
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23.02.2024 20:27 Відповісти
це так культурно треба посилати
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23.02.2024 20:34 Відповісти
Я думав зеля ***..тий коли забив стрілу на кордоні. Але коли сьогодні побачив це фото , то просто о.х.у..в(((((Це просто треш... Завтра зеля в окопі буде чекати Трампа.....Цих дебілів вже ніхто бачити не хоче((((
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23.02.2024 20:50 Відповісти
нічого не зрозуміло: навіщо було приїздити, якщо нічого не https://biz.censor.net/news/3474878/nam_ne_treba_symvolizmu_tusk_vidmovyvsya_vid_propozytsiyi_zelenskogo_pro_zustrich_na_kordoni_onovleno?
"я прийшов тебе нема - підманула, підвела"
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23.02.2024 21:00 Відповісти
Замість того,щоб займатись пошуком зброї,виготовленням нової,закупівлі ,укладанням контрактів з українськими виробниками вони займаюттся х....ю!!!!
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23.02.2024 22:06 Відповісти
Наші прибули навіть не зрозуміли що цими "сайтісь ппсєрєдінє" поставили всю країну у дуже незручне становище та дали зрозуміти що готові на все щоби українські зернотрейдери отримували своє бабло та ховали за кордоном
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23.02.2024 22:31 Відповісти
Не українські державники, а - блазні квартальні
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23.02.2024 22:32 Відповісти
Це подяка Україні за те, що 104 роки тому зупинили Троцького зі Сталіним
на Віслі. Чого тоді ці " фермери" не зупинилиь рф , а потім відправили українців до таборів?
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23.02.2024 22:46 Відповісти
Помилка у заголовку. Туск не ігнорував запрошення. Він сказав, що не приїде. Чому наші туди поїхали, для мене таємниця.
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24.02.2024 00:23 Відповісти
Квартальный цирк на кордоне ... а зачем ? Представляю, як польскі урядовці крутят пальцем у виска . Позорище на всю Европу! Зеленский , ты и так уже всем надоел в Европе за последний год ... зачем ты еще и Уряд втянул в свои квартальные шоу ?! А поляки ... ну что поляки ... разве поляки советовали в 2019 году 73%-там квартало-сериалозависимых проголосовать за веселую команду ликвидаторов Украины ( так ЭТИХ назвал покойный Хмара в своем последнем выступлении в Верховной Раде )?
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24.02.2024 00:51 Відповісти
5 кроків для "взаєморозуміння" з польщею:

Крок # 1: повна заборона ввезення польських продтоварів в Україну
Крок #2: повна заборона ввезення в багажу будь-яких продтоварів із польщі
Крок#3: повна заміна митників на польсько-українському кордоні аби більше в Україну не поступала контрабанда з польщі
Крок#4: заборона роздрібним мережам продавати польські товари
Крок#5: заборони знімаються через 6 місяців після розблокування кордонів
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24.02.2024 07:15 Відповісти
Те що він погнав Кабмін в повному складі на кордон вказує на неадекватність його вчинків
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24.02.2024 08:50 Відповісти
Шо за бидлячість - стрілка на кордоні.Туск не приїхав,бо дресскод був костюм Абибас и тьорки на кортах.
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24.02.2024 08:52 Відповісти
Ляхи ламанули стрєлу, походу ляхи не праві - Подумав Шмигаль поглажуючи перо від "Parker"a
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24.02.2024 09:19 Відповісти
Служба безопасности Польши попередила Туска про смертельну небезпеку зустрічі зі Шмигалем.
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24.02.2024 09:50 Відповісти
дивітся як зевлада сцить народу в обличчя - поляки згодились на діалог,вони просто проти бидло щоу 95 квартал на кордоні.і про це Туск відкрито і ясно сказав.так шоу зажігаєт агні - шоу для зебаранів.
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24.02.2024 11:16 Відповісти
Шпана на побігушках у пустоголового клоуна?

Ні - Кабінет міністрів України. А так і не подумаєш, дивлячись на ці серйозні мордашки.

В Україні не погана влада - в Україні влади немає. Вірніше є - але в тіні.

Ця шпана - це не влада, це непрацююча імітація...
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24.02.2024 15:50 Відповісти
Клован дав команду Туску. Туск команди веселих клованів не виконує. Туск може згодитись на чемне запрошення.
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24.02.2024 16:29 Відповісти

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