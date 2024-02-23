Кабмін затвердив індексацію пенсій на 7,9% з 1 березня. Раніше йшлося про 13%
Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду у Львівській області.
"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн", – зазначив він.
За словами прем’єра, індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців – 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців".
Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.
Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій, додав Шмигаль.
Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.
Будь ласка, зачекайте...
А з ЗЄ рукожопими пропадемо.....👿
Тож, індексація пенсій у 7,9% більш як на 3% переважає офіційник показник інфляції, а значить можна порадіти за пенсіонерів. Якщо, звісно, ці офіційні індекси - правдиві, в чому є великий сумнів.
Бо, насправді, кожен пенсіонер, що ходить у магазин чи на ринок, знає, що ціни на основні продукти і товари за рік виросли більш як на 20%.
"..... спасибо тебе, папаша - две бутилкі водкі куплю...."
ЕВРЕЙСКИЙквартальный НАЦИЗМ В УКРАИНЕ РЕЙХ ХУНТУ КЛОУНОВ И ПОДОНКОВ... воровать вам тварям это не мешает.... война вам не мешает... даже поднимаете кратко себе зарплаты, оклады премии.. в миллионы гривен на одну лядиськуфраку.. у..бки..больше нечего и сказать вы твари маланские шоб вам всем и вашим диточкам и внукам и правнукам тромбом житие закончилось или онкологией когда НАВАРОВАННОЕ ВАМИ ЖЕ ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ И НА 1 СЕКУНУДУ ДАЖЕ...
денег нет, но вы держитесь
зеленский ты обещал пенсионерам достойную жизнь, а не дал даже достойную смерть
век не отмоешься, ты заслужил проклятие на себя и на весь свой род, наслаждайся уже не долго
Мені, багатію = + 250,00
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
пенсій, але на справді цього не було, для простих людей.
Тільки судді, прокурори , МВС та мала частина дерслужбовців це
отримули. А все це просто піар-- брехня.