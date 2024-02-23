БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
832 відвідувача онлайн
Новини
7 308 55
індексація (24) пенсія (663)

Кабмін затвердив індексацію пенсій на 7,9% з 1 березня. Раніше йшлося про 13%

Кабмін затвердив індексацію пенсій

Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду у Львівській області.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн", – зазначив він.

За словами прем’єра, індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців – 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців".

Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій, додав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+18
У 2014-му Порох, Яценюк та Пастор самі вигребли із кризи, без Європ-Америк

А з ЗЄ рукожопими пропадемо.....👿
показати весь коментар
23.02.2024 13:19
+12
І не просто вигребли з кризи, а ще й покращили докризовий стан, під кінець каденції Грося індексував пенсії на 20%, і в бюджеті залишили цим зеленим рукожопам 130 лярдів.
показати весь коментар
23.02.2024 13:54
+11
Зелені п...ри.
показати весь коментар
23.02.2024 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хватіт лі у риби ікри (с) 😀
показати весь коментар
23.02.2024 13:09 Відповісти
Канєчно. Мінтай нєрєстітца ого....
показати весь коментар
23.02.2024 13:24 Відповісти
Вряд ли хватит, бо в Украине закончилась эпоха бедности... Ещё чуть-чуть и средняя пенсия в Украине достигнет 1000 евро...
показати весь коментар
23.02.2024 14:45 Відповісти
Наперсточники. Дети Гепы. Надеюсь, закончат так же
показати весь коментар
23.02.2024 15:59 Відповісти
Пенсії - це цілком транші від Європи. Вони не йдуть на оборонку, на війну, на військових. То розумні люди подумайте, як на фоні зросту траншів нічого з пенсіями та бюджетниками нічого не міняється.
показати весь коментар
23.02.2024 13:13 Відповісти
У 2014-му Порох, Яценюк та Пастор самі вигребли із кризи, без Європ-Америк

А з ЗЄ рукожопими пропадемо.....👿
показати весь коментар
23.02.2024 13:19 Відповісти
І не просто вигребли з кризи, а ще й покращили докризовий стан, під кінець каденції Грося індексував пенсії на 20%, і в бюджеті залишили цим зеленим рукожопам 130 лярдів.
показати весь коментар
23.02.2024 13:54 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2024 13:54 Відповісти
Так т о-ж Порох, а тут стадо ЗЕбанутих ідіотів на чолі з блазнем.
показати весь коментар
23.02.2024 17:32 Відповісти
Йдуть. Опосередковано, але йдуть. Пенсіонери купують продукти, з яких виробники і торгівля платять податки. Податки йдуть на оборону.
показати весь коментар
23.02.2024 13:57 Відповісти
Гроші з кишені пенсіонера чи вчительки - це вже не транш. Транш закінчується в Держказначействі. Куди його розподіляє ШМИГАЛЬ - пишіть йому на сторінку у ФБ.
показати весь коментар
23.02.2024 14:08 Відповісти
Третя кажеш? А чому індексацІя з кожним роком ЗМЕНШУЄТЬСЯ? Краще живемо? Кращеб заткнув пельку.
показати весь коментар
23.02.2024 13:14 Відповісти
Зелені п...ри.
показати весь коментар
23.02.2024 13:20 Відповісти
Офіційний сукупний індекс споживчих цін з лютого 2023 по лютий 2024 складає 4,68%.
Тож, індексація пенсій у 7,9% більш як на 3% переважає офіційник показник інфляції, а значить можна порадіти за пенсіонерів. Якщо, звісно, ці офіційні індекси - правдиві, в чому є великий сумнів.
Бо, насправді, кожен пенсіонер, що ходить у магазин чи на ринок, знає, що ціни на основні продукти і товари за рік виросли більш як на 20%.
показати весь коментар
23.02.2024 13:22 Відповісти
Офіційна статистика дає середню температуру по палаті. Споживчі ціни виросли на 30, а на розкішні товари може навіть просіли, от і маємо якусь зелену росу від бубачькі для лохів.
показати весь коментар
23.02.2024 13:57 Відповісти
Дякую ,,благодетяли ,, дозвольте ручку облобызать 👺
показати весь коментар
23.02.2024 13:28 Відповісти
Це мені + 250 грн.
"..... спасибо тебе, папаша - две бутилкі водкі куплю...."
показати весь коментар
23.02.2024 13:54 Відповісти
Й***баный стыд про ЕВРЕЙСКИЙ квартальный НАЦИЗМ В УКРАИНЕ РЕЙХ ХУНТУ КЛОУНОВ И ПОДОНКОВ... воровать вам тварям это не мешает.... война вам не мешает... даже поднимаете кратко себе зарплаты, оклады премии.. в миллионы гривен на одну лядиську фраку.. у..бки..больше нечего и сказать вы твари маланские шоб вам всем и вашим диточкам и внукам и правнукам тромбом житие закончилось или онкологией когда НАВАРОВАННОЕ ВАМИ ЖЕ ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ И НА 1 СЕКУНУДУ ДАЖЕ...
показати весь коментар
23.02.2024 13:35 Відповісти
убивают пенсионеров...
денег нет, но вы держитесь
зеленский ты обещал пенсионерам достойную жизнь, а не дал даже достойную смерть

век не отмоешься, ты заслужил проклятие на себя и на весь свой род, наслаждайся уже не долго
показати весь коментар
23.02.2024 13:39 Відповісти
а мона було підтягнути фости - підняти пенсію лише найбіднішим? Бо добавка до судівської пенсії - сто тисяч - у вісім відсотків в абсолютному вираженні втричі більша мінімалки
показати весь коментар
23.02.2024 13:39 Відповісти
Злиденнлму судді = +8000,00
Мені, багатію = + 250,00
показати весь коментар
23.02.2024 13:55 Відповісти
Так вони ж родину засудить, як що їм мало добавлять.
показати весь коментар
24.02.2024 02:21 Відповісти
Максимальну пенсію підвищити с 1 січня гроші були. Суддів теж не забувають...
показати весь коментар
23.02.2024 13:41 Відповісти
Шановний ніхто з 1 січня ні мінімальну не максимальну пенсію не підвищив. В Законі про держбюджет 2024 "слуги" прописали, що підвищення пенсій згідно до підвищення прожиткового мінімуму буде з 1 березня разом з індексацією пенсій. А от собі депутати підвищили зарплату з 1 січня.
показати весь коментар
23.02.2024 14:50 Відповісти
цены на продукты рост на 20-60% тарифы на ЖКХ на 30% в среднем рост электроэнергетики рост на 35% планируют еще на 55%... вода на 25% планах. мобильная связь рост на 30-45% интернет на 10-20% а у них еврейских ублюдков шоб вас таки добили в свое время сученных.. всего 7,9% индексация вышла....правительство недоумков ублюдков воров клонов и мразей шоб ваши жены поперек лязды ваше наследие рожали мертвыми будьте вы прокляты андоны вы крадете у меня каждый месяц 500 гривен в виде недоплаты НАЛОГА С ИНВАЛИДА..10% как инвалиду 2 группы т.е. вы за ГОД С МЕНЯ КРАДЕТЕ 6000 гривен в виде оброка... и главное по Закону времен Януковича.. как же я вас ненавижу ....мечтаю как вы в одном самолете тикаете с Украины.... а в вам в брюхо самолета влетает ракета...
показати весь коментар
23.02.2024 13:42 Відповісти
Середня пенсія. Суддя-хабарник плюс робітник комунального господарства (чи можна жити й без них, нехай шукають високооплачувану роботу), додамо сюди механізаторів з села, вчителів, обслуговуючий персонал, ділимо - і ось вона, середня пенсія.
показати весь коментар
23.02.2024 13:47 Відповісти
А де обіцяне підвищення мінімальних та максимальних пенсій з 1 січня? Скільки міністрів та іншої зелені піарились чи не щоденно і вже 2 місяці як води до рота набрали.
показати весь коментар
23.02.2024 14:00 Відповісти
максимальні підвищили, а про мінімальні забули
показати весь коментар
23.02.2024 14:05 Відповісти
Максимальні теж не підвищили, читайте прикінцеві положення Закону про бюджет 2024.
показати весь коментар
23.02.2024 14:55 Відповісти
ой, яка біда страшна.. яке нещастя! не стало хліба!
показати весь коментар
23.02.2024 14:58 Відповісти
Якщо йдеться про пенсії, розраховані за одним Законом про загальнодержавне ... то максимальна і мінімальна пенсії залежать від стажу та заробітної плати. Приклад - у мене є знайомий, який пропрацював на ЧАЕС та в радіаційній зоні усе своє трудове життя. У нього трудовий стаж 90 років і коефіцієнт зарплатні більше 5. Порахуйте його пенсію за Законом і буде не менше 30000. На сьогодні він отримує пенсію 20930, з 1 березня має отримувати 23610. Це підвищення, чи наближення до того що людина заробила? Такі пенсії мають працівники в шкідливих і важких умовах шахтарі, металурги, атомники.
показати весь коментар
23.02.2024 15:35 Відповісти
Має бути з 1 березня, так народні слуги прописали в законі про бюджет.
показати весь коментар
23.02.2024 14:53 Відповісти
проклинаю зажерливу ворожу владу, що напивається досхочу, до сп'яніння, до сказу людської крові, наживаючись на життях бідарів, розкрадаючи гуманітарку, на смертях воїнів, закуповуючи наполовину тухлі яйці по 17 та ганчірки що палають, та броню як ганчірки.. шоп вас, крохобори та злоюги, обсіли сухоти та виразки так, аби тими лярдами не могли спастися від кар небесних та мук пекельних!
показати весь коментар
23.02.2024 14:04 Відповісти
Зелені шмарклі вкрали у пенсіонерів 5,1%
показати весь коментар
23.02.2024 14:07 Відповісти
Ні одного " світлого " коментаря....
показати весь коментар
23.02.2024 14:11 Відповісти
В прошлом марте было 19%.
показати весь коментар
23.02.2024 14:39 Відповісти
в мене не було нічого в прошлом мартє.
показати весь коментар
23.02.2024 15:00 Відповісти
В мене теж! І там обдурили.
показати весь коментар
24.02.2024 02:26 Відповісти
Тварі,что би ваши діти существовали на еті гроши.
показати весь коментар
23.02.2024 14:45 Відповісти
щось кожен місяцть читаю що добавляють то одним то другим. Судячи з сум вже всі повинні бути міліонерами, а насправді на вулиці серед пенсіонерів не чув шоб комусь щось добавили. Це якась профанація
показати весь коментар
23.02.2024 14:54 Відповісти
щоб вони жили на цю індексацію і їх діти і той Шмигаль,щоб його чорти в пеклі грали разом з кабінетом міністрів,всіма депутатами і тою потворою хрипучею
показати весь коментар
23.02.2024 15:00 Відповісти
Це не кабмін,це кодло колаборантів.Геноцид України продовжується.
показати весь коментар
23.02.2024 15:02 Відповісти
Кабінет шмигаля гнати вшию.
показати весь коментар
23.02.2024 15:03 Відповісти
Максимальна і мінімальна пенсія згідно законодавства України нараховується відповідно до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум збільшено з 1.01.2024. А от відносно норми закону про підвищення пенсій, так на закон в черговий раз поклали. Головне, що попіарились, бо це - наше все
показати весь коментар
23.02.2024 16:56 Відповісти
в 2014 г получал 400 дол.,за десять лет повышения стало 150
показати весь коментар
23.02.2024 19:28 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та кабмін теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
показати весь коментар
23.02.2024 20:20 Відповісти
Починаючи з 4-го кварталу кожен місяць декларували підвищення
пенсій, але на справді цього не було, для простих людей.
Тільки судді, прокурори , МВС та мала частина дерслужбовців це
отримули. А все це просто піар-- брехня.
показати весь коментар
24.02.2024 00:18 Відповісти
Так вони для того і кричать, щоб простому люду копійки кинути, а цим корупціонерам тисячі добавити.
показати весь коментар
24.02.2024 02:27 Відповісти
Хто пам'ятає як жид у 2019 році складав Присягу Президента ...на Євангелії?
показати весь коментар
24.02.2024 11:15 Відповісти
прізвище цього бухгауляйтера в студію !!!
показати весь коментар
24.02.2024 13:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 