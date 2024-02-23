Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає (оновлено)

Європейський Союз ухвалив 13-й пакет антиросійських санкцій з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Сьогодні ми посилюємо обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлюючись на підприємства в третіх країнах, які постачають обладнання, а також осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості знищити військову машину Росії та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону, відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет", – прокоментував високий представник ЄС із зовнішньої безпекової політики Жозеп Боррель.

Персональні санкції

Нові санкції передбачають обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній. Вони стосуються насамперед військового та оборонного секторів і пов’язаних з ними осіб, зокрема тих, хто бере участь у постачанні озброєння з КНДР до Росії, членів судової системи, місцевих політиків і відповідальних за незаконну депортацію українських дітей. Загалом підсанкційні списки вже включають понад 2000 фізичних та юридичних осіб.

Обмеження передбачають замороження активів. Також громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд та транзит територією ЄС.

Експортні та імпортні обмеження

Також Рада ЄС додала ще 27 організацій до переліку тих, хто безпосередньо підтримує ВПК Росії у її війні проти України. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих організацій розташовані в третіх країнах – Індії, Шрі-Ланці, Китиї, Сербії, Казахстані, Таїланді і Туреччині. Вони причетні до обходу санкційних обмежень. Інші компанії – російські. Вони займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для "оборонки" Росії.



Крім того, рішення Ради розширює перелік заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки – додано компоненти для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів та електричні трансформатори.

Які товари та технології ЄС заборонив постачати до Росії?

Загалом затверджений Радою ЄС 13-й пакет санкцій проти РФ передбачає обмеження на торгівлю з Росією товарами та технологіями, перелік яких містить понад 70 найменувань, уточнює Інтерфакс-Україна.

Зокрема, йдеться про напівпровідникові прилади різних типів, електронні інтегральні схеми, виробниче та випробувальне обладнання, включно з машинами й апаратами, друковані схеми, пульти, панелі, консолі, апаратура з числовим програмним управлінням.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

Обмежувальні заходи поширюються на низку предметів електромагнітного обладнання. До їх числа входять двигуни постійного струму та генератори постійного струму, трансформатори, кілька різновидів конденсаторів, резисторів, реле тощо.

Також у санкційному переліку – верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари.

Окремий розділ присвячено "енергетичним матеріалам і прекурсорам". До нього включено: перхлорати, бромати та пербромати, йодати, періодати, целюлозні матеріали.

Санкції також поширено на електронні пристрої та модулі: блоки для обчислювальних машин, машин для приймання, перетворення і передавання або регенерації голосу, зображень чи інших даних, іншої апаратури для передавання або приймання голосу, зображень чи інших даних, включно з пристроями для зв'язку в дротових або бездротових мережах, про телефони для мереж стільникового зв'язку чи для інших бездротових мереж, радіонавігаційну апаратуру, прилади та пристрої для авіаційної або космічної навігації.

У додатку до санкційного регламенту ЄС також вказані хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали, а також кілька видів підшипників.