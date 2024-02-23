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кордон (1090) зерно (1846) Польща (2379) ріпак (15)

У Польщі висипали ріпак з українських зерновозів. Вантаж прямував до Німеччини

укрзалізниця

Зранку 23 лютого на станції "Дорогуськ" невідомі відкрили люки двох зерновозів та висипали ріпак, який прямував до Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща. Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав  транзитом через територію Польщі.

"Укрзалізниця" готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Водночас у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструкутри заявили, що були вскриті три зерновози.

"Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.

Читайте також: Польські фермери висипали з вагону 4 тонни українського зерна. Вантаж прямував до Німеччини (оновлено)

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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Топ коментарі
+19
потрібно їм там борщовик розсипати та колорадів
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23.02.2024 12:07
+16
Гебня працює.
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23.02.2024 11:56
+14
Поляки захищають еккпорт московії та білорусІЇ за рахунок порушення прав власності українців !
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23.02.2024 12:15
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Гебня працює.
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23.02.2024 11:56 Відповісти
Не, то "братья-поляки" працюють.
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23.02.2024 12:30 Відповісти
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НЕМЦЫ НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСЯТ ПОЛЯЦКОЙ ИХ ТОВАРЫ ТАББУ В ЕВРОСОЮЗ Единственное куда удается молочке поляков протискиваться-- это Британия..
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23.02.2024 12:32 Відповісти
це так. поляцькою продукції в Німеччині в день з вогнем не найдеш. тільки в спеціалізованих поляцьких склепах вона є.
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23.02.2024 12:39 Відповісти
Знайдеш. У звичайному Кауфланді продається.
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23.02.2024 13:27 Відповісти
Усі так звані "російські товари", сир, огірки - зроблені в Польщі. Крім того копчена риба, лосось, форель, багато різних товарів, які мають маркування PL
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23.02.2024 15:48 Відповісти
Такі ж "браття", як "туристи путіна", які приїжджали "на свадьбу в хохляндію" і на мітингах звали росію у 2014, волаючи "Ніколаєв, вставай!" перед ОДА в Херсоні.
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23.02.2024 12:33 Відповісти
100% фсбшна куєта зробила.
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23.02.2024 12:34 Відповісти
потрібно їм там борщовик розсипати та колорадів
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23.02.2024 12:07 Відповісти
а ще насіння амброзії ))
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23.02.2024 12:08 Відповісти
Кацапська партизанка? Чи польська ''продавалка''?
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23.02.2024 12:11 Відповісти
БУДЕ РІПАК З ЗЕМЛЕЮ !!!
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23.02.2024 12:13 Відповісти
Так розкажи людям шо там блокіруєт?
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23.02.2024 12:21 Відповісти
потяг на отстоє - чекає добро на рух
таке буває
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23.02.2024 12:37 Відповісти
Поляки захищають еккпорт московії та білорусІЇ за рахунок порушення прав власності українців !
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23.02.2024 12:15 Відповісти
нехай висипають а наші мають державі Польща виставити штрафні санкції, нехай оплачують. Потім самі будуть збирати і продавати
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23.02.2024 12:15 Відповісти
Виставить штрафні санкції страхова фірма в Німеччині
Це вже проданий ріпак - німецький
... ну і звичайно застрахований
зараз бізнес капіталістичний
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23.02.2024 12:39 Відповісти
Шановні польські поліціянти! Вистачить вже жувати шмарклі! Кацапи Вам не друзі, а смертельні вороги
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23.02.2024 12:15 Відповісти
Ріпак цей ще український чи вже німецький?
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23.02.2024 12:16 Відповісти
Вже німецький. Ганси їм вивернуть кожуха. За все пшепани пшепеньондзи заплатять
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23.02.2024 12:30 Відповісти
А давайте в ответ купим ещё больше польских яблочек, сыра и т.д. отомстим пшекам, всем и сразу
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23.02.2024 12:19 Відповісти
Сушені помідори, це вААЩЕ капєц. Це поляки таке придумали, чи це єврАпоЄйський продукт?
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23.02.2024 12:23 Відповісти
Вся ця історія з блокуванням шляхів сполучення на кордоні Польщі з Україною може свідчити про внутрішній злам в значній частині польського суспільства у відношенні до агресії й війни пітьми проти України.
Цю частину опанував тваринний страх перед силами пітьми й він вилився у своєрідний "шведський синдром" не реальної жертви терору, а настрашеного обивателя, що ладен виконати всі вимоги терориста, тільки би його не рухали.
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23.02.2024 12:23 Відповісти
Таким «зламом», ригоАНАЛИ Сівкович з шуфричем та деркачем і мертвечуком, і в Україні добряче нагадили впродовж 10 років за гроші ГазПрьому…. Бойко може на собі доказати, як його «зламували»… він же хєрой того «зламу»!
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23.02.2024 12:35 Відповісти
Там більш прозаїчно: урізання дотацій і вимоги переходу на нехімічні добрива завдають реальних збитків фермерам. Ну а далі в діло вступає русня, і каналізує страх банкрутства у потрібне русло.
Російську агропродукцію ніхто там не блокує.
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23.02.2024 12:46 Відповісти
Всі перевізники мають страхування на таки випадки. Цікаво, хто буде компенсувати? По плану польский перевізник. Точніше страхова польского перевізника.
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23.02.2024 12:24 Відповісти
А де написано, що перевізник польський? Крім того, то протиправні дії третіх осіб, може й не застраховане. Та й за автоперевезення всі дотичні організації шмарклі жують.
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23.02.2024 12:31 Відповісти
Все там застраховане від вього. Не застраховане не поїде. Відповідальність несе дільниця залізниці, де сталося.
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23.02.2024 12:34 Відповісти
Подавати в суд на цю дільницю залізниці, що до такого допустила. Хай працівники польської залізниці розганяють тих покидьків. Думаю їх там теж не мало назбирається.
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23.02.2024 13:00 Відповісти
Подавати до суду треба на польський уряд, що до такого допустив. Бо це не поодиноке явище знищення збіжжя. Так саме, як й перекривання кордону. За таке відповідає польський уряд, а не конкретний погранперехід.
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23.02.2024 13:39 Відповісти
Ви договори/сертифікати страхування перевезення бачили? Зазвичай перевізники страхують на відвали - і протиправні дії в перелік страхових випадків не включають.
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23.02.2024 13:37 Відповісти
Пора немцам по взрослому отвечать. Полный контроль польских грузовиков. Нашли момент качать ситуацию
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23.02.2024 12:27 Відповісти
+💯!

супровід ешелонів німцями із шмайсерами 😕👍
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23.02.2024 12:41 Відповісти
Я так розумію, зараз вирішується непросте питання хто буде пі@дити тих фермерів. Як українці, то загострення. Польский уряд не хоче, бо місцеві вибори. ЄС може тільки накласти... санкції.

Схоже треба наймати ПВК для охорони міжнародних вантажів.
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23.02.2024 12:27 Відповісти
Одні Поляки ремонтують техніку та озброєння для потреб ЗСУ, приймають українців у себе, а є і такі, які гадять Україні!!!
Теж саме, як і в Українському середовищі! Є Захисники України, а є резнікові та баканові із ЖДУНАМИ !! ГенПрокурор Костін, має ще більше прикладів за 2 роки!!
Московська агентура, працює не тільки на окупованих теренах України…
Пильнуймо за інформаційною гігієною, московія близько…
Слава Україні
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23.02.2024 12:30 Відповісти
Героям Слава!
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23.02.2024 14:40 Відповісти
Взагалі-то на кожний состав можна виділити кілька автоматників охорони.
Автоматів і патронів у нас вистачає.
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23.02.2024 12:32 Відповісти
пшеки - підараси... впевнений, це вже слова-синоніми назавжди.
пс окрема подяка усім українським урядам, які з 2000-х років планомірно нищили українську промисловість, стверджуючи, що аграрка - наше все, а решту купимо в китаї.
ну, жеремо далі цю юшку, але вже надто заляпалися кров'ю...
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23.02.2024 12:32 Відповісти
Жерти будемо ми. Вони будуть кушать.
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23.02.2024 12:47 Відповісти
Мінувати треба.
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23.02.2024 12:32 Відповісти
Требп часником вагони обвішати від цих упирів))) не дарма вони так пшекають, ікла заважають))))
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23.02.2024 12:33 Відповісти
усім рекомендую заспокоїтися. тут правильно вже написали, що німці, чий товар, ляхам зроблять повний капець. все буде красиво, з усмішкою, але дуже боляче для гаманця і реноме (ставки страхові уже вверх ляхам поповзли)...
Крім того, ще одна зарубка щодо відношення до ляхів в Європі.
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23.02.2024 12:43 Відповісти
Так погоджуюсь. Це не ляхи бикують проти України, це вони показують усьому світу, що польща - країна лайно з якою в майбутньому краще не мати справу.
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23.02.2024 12:58 Відповісти
ні, допоможе славетна німецька бюрократія - СНБ)))
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23.02.2024 12:56 Відповісти
Я думаю потрібно подавати в суд і потрошити тих нелюдів.
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23.02.2024 12:57 Відповісти
Власне, якби в Україні був би патріотичний президент, а не насрано, то ще вчора в оп були викликані на "килим" власники сільпо, новуса, атб, епіцентру, і дуже наполегливо запропонували б їм зняти з продажу усю(!) польську продукцію. А ще в оп мали б узяти за яйця усіх начальників пунктів пропуску на кордоні аби взагалі не пропускали навіть у сумках польскі товари, я вже не кажу про буси з контрабасом.
Тоді побачимо як довго триватиме блокування кордону і антиукраїнська істерія у польщі.
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23.02.2024 13:06 Відповісти
полякам українська продукція як кість в горлі,бо вона на порядок вища по якості.тут повна срака з польськими товарами,вони хочуть закрити експорт взагалі.щоб поляки роздуплились їм потрібно з сотню х 22 на голови - тоді вони зрозуміють ху із містер путін.
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23.02.2024 13:08 Відповісти
Нам повинно бути по барабану,товар йшов до Німетчини,вже оплачений,опломбований польською томожнею,хай німці тепер полякам рахунок виставляють.
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23.02.2024 13:17 Відповісти
виявилось шо поляки ***** не європейці
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23.02.2024 13:34 Відповісти
Видавати зброю для захисту і ніхто більше не буде висипати
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23.02.2024 13:38 Відповісти
Скоро полякам стане легше , наша аграрка вже починає йти через Румунію Дунаєм до Німеччини , тому вагонів з нашим зерном вони вже не побачать , і висипати на колії буде нічого .
Тепер на транзиті наших товарів замість Польщі радо буде заробляти Румунія .
Наша аргарка однаково експортуватиметься до ЄС . І експортуватиметься вона доти , доки нам дозволятиме це робити керівництво ЄС . А воно судячи з усього , планує продовжити "економічний безвіз " для України - ще на рік . Тиск лише на Україну нічого не вирішить , поляки повинні вирішувати ці питання в першу чергу з Брюсселем .
Поки є попит на нашу продукцію в країнах ЄС , перекрити її експорт туди навряд чи вдасться . Поки європейський переробник зацікавлений в нашій аграрці , він знаходитиме десятки інших шляхів - як обходити блокаду .
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23.02.2024 13:40 Відповісти
як не дивно, мад'яри також радо пропускають нашу аграрку
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23.02.2024 14:34 Відповісти
Ще за часів СРСР казали, що поляк то не національність а професія-торгаш. Виробництво с/г продукції в Польщі зосереджене у дрібних фермерів, тому продукція дорога і дотаційна, плюс рух ЄС в сторону "зеленого землеробства" без добрив і отрутохімікатів, зменшення дотації та купа іншого. А ворогом цього зробили Україну, мабуть не без допомоги РФ. Та й дивний цей ЄС, голова сільської ради дає дозвіл на блокування державного кордону, якісь люди перевіряють документи і вантажі.
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23.02.2024 13:54 Відповісти
Зебилы пока не всунули свое свиное рыло в Польшу, со своими маклями великого крадiвництва, все было нормуль, при перетинi польско-украинской границы. Нашей разведке минус , шо не чекали надлежащим образом ситуацию в Польше и не застерегли зебиловв. Ведь там - большой процент ваты просоветских взглядов, а то что сотворили зебилы своими маклями, спровоцировало просоветско-кацапскую вату законно бастонуть.
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23.02.2024 14:16 Відповісти
Де «большой процєнт вати просовєтскіх взглядлв»? В Польщі!?))) Вася, ти звідки з України? Чесно. Я зі Львова. Звідки ти?
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23.02.2024 15:27 Відповісти
Десь зі сходу я думаю таку ***** написати. Які погляди в Польщі тобі «развєдка» не потрібна!))) *****! Аналітєг від станка.
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23.02.2024 15:28 Відповісти
Ну то й чим ви вiдрiзняешся вiд схiднякiв, аналiтикою? тупий , шо сiмбiрський валянок, не вдуплив,що розвiдка потрiбна не менi, а клоуну. Чи ви топив на виборах за нього?
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23.02.2024 15:40 Відповісти
Пшедараси
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23.02.2024 14:19 Відповісти
Папа Римський відсьогодні дозволив польським скотойобам фермерам одностатеві шлюби!
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23.02.2024 14:22 Відповісти
в этой сраной польще есть ГАСУДАРСТВО??? или кучка сдуревших от безнаказанности реднеков и люмпенов будут решать сколько снарядов и танков доедет до передовой, а сколько будет стоять где-то в чистом поле, а Украинские солдаты будут своими жизнями и оторванными руками-ногами компенсировать их отсутствие?
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23.02.2024 14:35 Відповісти
ледачі братські аграрії. Хотів би побачити, що вони висипатимуть з кацапських танків.
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23.02.2024 14:36 Відповісти
А якась офіційна реакція уряду бздеників є? То про які покарання йдеться!?
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23.02.2024 15:15 Відповісти
Поляки кацапів тупо сцать, а українців зневажають чисто із-за свого комплексу неповноцінності і природної гавнистості. В 80-х жерти немали що і раптом згадали про своїх рідних в Галичині. Везли шмотки і побутову техніку до Львова, купували золото і везли в хунгарію і так по колу. ******* вже були своїми міксерами і лампами розпихувати серед сусідів, бо Рисєк з Войтеком «мусять вже іхати». Не люблю поляків. Тшиста тшидєшті тши -хіба це мова? Як змії шеплять.
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23.02.2024 15:23 Відповісти
Кацапа, харе здесь плеваться нацизмом.
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23.02.2024 15:43 Відповісти
Треба закрити ввезення польських продуктів = поляки скасували вільний ринок
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23.02.2024 15:50 Відповісти

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