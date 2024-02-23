У Польщі висипали ріпак з українських зерновозів. Вантаж прямував до Німеччини
Зранку 23 лютого на станції "Дорогуськ" невідомі відкрили люки двох зерновозів та висипали ріпак, який прямував до Німеччини.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща. Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі.
"Укрзалізниця" готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.
Водночас у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструкутри заявили, що були вскриті три зерновози.
"Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.
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Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.
Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.
Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
Будь ласка, зачекайте...
таке буває
Це вже проданий ріпак - німецький
... ну і звичайно застрахований
зараз бізнес капіталістичний
Цю частину опанував тваринний страх перед силами пітьми й він вилився у своєрідний "шведський синдром" не реальної жертви терору, а настрашеного обивателя, що ладен виконати всі вимоги терориста, тільки би його не рухали.
Російську агропродукцію ніхто там не блокує.
супровід ешелонів німцями із шмайсерами 😕👍
Схоже треба наймати ПВК для охорони міжнародних вантажів.
Теж саме, як і в Українському середовищі! Є Захисники України, а є резнікові та баканові із ЖДУНАМИ !! ГенПрокурор Костін, має ще більше прикладів за 2 роки!!
Московська агентура, працює не тільки на окупованих теренах України…
Пильнуймо за інформаційною гігієною, московія близько…
Слава Україні
Автоматів і патронів у нас вистачає.
пс окрема подяка усім українським урядам, які з 2000-х років планомірно нищили українську промисловість, стверджуючи, що аграрка - наше все, а решту купимо в китаї.
ну, жеремо далі цю юшку, але вже надто заляпалися кров'ю...
Крім того, ще одна зарубка щодо відношення до ляхів в Європі.
Тоді побачимо як довго триватиме блокування кордону і антиукраїнська істерія у польщі.
Тепер на транзиті наших товарів замість Польщі радо буде заробляти Румунія .
Наша аргарка однаково експортуватиметься до ЄС . І експортуватиметься вона доти , доки нам дозволятиме це робити керівництво ЄС . А воно судячи з усього , планує продовжити "економічний безвіз " для України - ще на рік . Тиск лише на Україну нічого не вирішить , поляки повинні вирішувати ці питання в першу чергу з Брюсселем .
Поки є попит на нашу продукцію в країнах ЄС , перекрити її експорт туди навряд чи вдасться . Поки європейський переробник зацікавлений в нашій аграрці , він знаходитиме десятки інших шляхів - як обходити блокаду .
скотойобамфермерам одностатеві шлюби!