"Укрзалізниця" уникає поставок металобрухту на внутрішній ринок попри дефіцит, – ЗМІ

АТ "Укрзалізниця" уникає поставок металобрухту на внутрішній ринок попри дефіцит.

Про це пише "Телеграф" у статті "Халатність чи саботаж: чому "Укрзалізниця" вже пів року не продає металобрухт".

За даними "Укрзалізниці", на цю державну компанію припадає 12-15% від загальної заготівлі лому в Україні.

У 2023 році "Укрзалізниця" реалізувала 76,4 тисячі тонн брухту на 460 млн грн. Це на 33% менше, ніж у 2022 році, коли компанією продано 113 тисяч тонн брухту на 670 млн грн.

За останні пів року "Укрзалізниця" перестала продавати металобрухт на внутрішньому ринку. Останній тендер УЗ з продажу брухту відбувся у вересні 2023 року. Компанія відправляє свій брухт на експорт за контрактами поза платформою "Прозоро. Продажі".

За інформацією "Телеграфа", "Укрзалізниця" не тільки перестала організовувати аукціони, а й припинила відвантаження брухту за вже укладеними контрактами, торги за якими були проведені взимку 2023 року.

У 2024 році на українському ринку металобрухту почалася криза пропозиції. За підсумками січня збір брухту впав на 21%, до найнижчого рівня з початку осені. Лютий буде завершений з ще більш низькими показниками, що ставить під загрозу виробничі плани українського металургійного комплексу на весну.