В Україні зафіксували профіцит електроенергії. Надлишки передали Польщі

Удень 22 лютого через надлишок виробітку електроенергії сонячними електростанціями виник профіцит.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на запит "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі. Сумарна величина переданої електроенергії становила 1440 МВт-год (з 11:00 до 16:00 години).

Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, тож планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Водночас у поточний ремонт вийшли блок та корпус ТЕС. При цьому після короткострокового ремонту до роботи повернуто один енергоблок теплоелектростанції. У резерві перебувають 11 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, яке буде задіяне у разі потреби.

Як додали у Міненерго, унаслідок бойових дій знеструмлено високовольтну лінію 330 кВ у Запорізькій області. Ремонт проводитимуть за безпекових умов.

На високовольтній лінії 330 кВ, яка живила окуповану Запорізьку АЕС, тривають ремонтні роботи. Станція залишається на одній лінії живлення.

Також через технічні причини на Миколаївщині вимикалось обладнання на підстанції 330 кВ "Укренерго". Зараз же всі споживачі підключені.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1018 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 2793 МВт-год.