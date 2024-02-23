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електроенергія (4076) Міненерго (901)

В Україні зафіксували профіцит електроенергії. Надлишки передали Польщі

електроенергія

Удень 22 лютого через надлишок виробітку електроенергії сонячними електростанціями виник профіцит.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на запит "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі. Сумарна величина переданої електроенергії становила 1440 МВт-год (з 11:00 до 16:00 години).

Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, тож планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Водночас у поточний ремонт вийшли блок та корпус ТЕС. При цьому після короткострокового ремонту до роботи повернуто один енергоблок теплоелектростанції. У резерві перебувають 11 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, яке буде задіяне у разі потреби.

Як додали у Міненерго, унаслідок бойових дій знеструмлено високовольтну лінію 330 кВ у Запорізькій області. Ремонт проводитимуть за безпекових умов.

На високовольтній лінії 330 кВ, яка живила окуповану Запорізьку АЕС, тривають ремонтні роботи. Станція залишається на одній лінії живлення.

Також через технічні причини на Миколаївщині вимикалось обладнання на підстанції 330 кВ "Укренерго". Зараз же всі споживачі підключені.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1018 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 2793 МВт-год.

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Топ коментарі
+8
Пільше? Вам там че голову солнішко напікло? пусть викінут е\е на дарогу как зірно
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23.02.2024 10:27
+7
А блокувальники провода не перерізали аби українська електроенергія до них не попала та не зробила чогось поганого?!
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23.02.2024 10:30
+6
Передали за бабло по перше. По друге, коли в нас є потреба - ми берем єкстренно в Польші.
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23.02.2024 10:32
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Пільше? Вам там че голову солнішко напікло? пусть викінут е\е на дарогу как зірно
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23.02.2024 10:27 Відповісти
Еслі есть надлішок е\е нада майніть баткойни на блокчлене, но никак не отдавать е\е Пільше
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23.02.2024 10:28 Відповісти
А як же, це "найкорисніший" спосіб використання електроенергії. Замість того аби зараз і одразу заробити євро треба біткоіни генерувати з котрими зовсім не все необхідне державі придбаєш!!! "Геній" мня!!!
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23.02.2024 10:43 Відповісти
Передали за бабло по перше. По друге, коли в нас є потреба - ми берем єкстренно в Польші.
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23.02.2024 10:32 Відповісти
А польскі фермери висипали ці "залишки електроенергії" прямо з дротів на кордоні!
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23.02.2024 13:15 Відповісти
А ще Укрзалізниця заробила додатково 800 млн. І куди Зеленський і Ко їх спрямували? Здогадайтеся з трьох разів
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23.02.2024 10:28 Відповісти
Давай ти нам розповіси, бо ти ж "все знаєш"! Нема сумніву що у нас є корупціонери та хабарники, але навіщо УСЕ в одну купу кидати! Є прибутки - і це ДОБРЕ! І зовсім інша справа розкрадання. То не треба з брудом змішувати ОДНЕ в наслідок лише існування ІНШОГО!!!
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23.02.2024 10:41 Відповісти
Ага, прибутки. Кому? Ахметці , а не державі.
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23.02.2024 10:50 Відповісти
Кожний приватний бізнесмен, по перше - сплачує податки державі. По друге - ДТЕК взагалі то не є монополістом у генерації електроенергії а більшість цієї енергії виробляється саме на державних генеруючих потужностях. По третє - вся генерована в Україні електроенергія викуповується державою і вже вона її розподіляє між споживачами та вирішує спрямовувати чи ні її закордон. І у проводах що йдуть до ЄС не можливо відрізніти що з цього згенеровано ДТЕК чи іншою приватною компанією, а що державними підприємствами. Тож прошу не розповсюджувати НІСЕНІТНИЦЮ!!!
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23.02.2024 10:59 Відповісти
більшість цієї енергії виробляється саме на державних генеруючих потужностях вся генерована в Україні електроенергія викуповується державою. Що палимо? Але це так.
А ще я пам'ятаю:
Про ********* кийки для "беркутні"
Що Україна це порноактриса
Оман
Цемаха
Шефіра
Трухіна
Клістрони ППО
Вагнеровців. Вистачить?
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23.02.2024 12:38 Відповісти
"Давай" будеш своєї подруги казати. Мені із отарою зелених сліпців нема про що спілкуватися. Вас, ..., нічого не вилікує
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23.02.2024 12:20 Відповісти
Не передали.Продали,гроші пішли ви самі знаєте кому.Добре,якщо хоч податки в бюджет підуть.
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23.02.2024 10:29 Відповісти
От я сам не знаю кому ж могли піти гроші окрім генеруючої компанії та у бюджет країни?! Корупціонери звісно бюджет розкрадають, але до чого тут гроші за електрику?! Аби що написати? Ну дуже "розумний" коментар в "Юрий Викторович"!
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23.02.2024 10:33 Відповісти
Власником енергетики не є держава.
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23.02.2024 10:45 Відповісти
Чому ж?! Великою частиною електромереж та генеруючих компаній володіє саме держава, і зроблено це у формі державних підприємств та національних компаній, то ж таки є, як є і приватні компанії, той же ДТЕК та велика кількість обленерго!!!
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23.02.2024 10:53 Відповісти
Зараз із вкраїнчиків попруть "подяки".
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23.02.2024 10:30 Відповісти
А ти в нас хто, "встранник"?!
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23.02.2024 10:34 Відповісти
Не вкраїнчик і не зернотрейдер.
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23.02.2024 12:36 Відповісти
А блокувальники провода не перерізали аби українська електроенергія до них не попала та не зробила чогось поганого?!
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23.02.2024 10:30 Відповісти
******** політика!
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23.02.2024 10:32 Відповісти
А що у цьому випадку було краще, гроші заробити чи блоки АЕС, чи ТЕС, чи "зелену" генерацію зупиняти що на раз-два не зробиш?! Тобто прибуток державі це "погано"?!
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23.02.2024 10:36 Відповісти
Чтобы бы фермера на границе не мерзли наверное.
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23.02.2024 10:35 Відповісти
Хлопці, може не варто писати АБИ ЩО?! Якщо нічого разумного у голову не йде, то чи не краще нічого не друкувати?!
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23.02.2024 10:38 Відповісти
жмиГаль та сонцесяйний песик дЄрмака ВаваБуба, все працюють на благо істеріческой родзіни, щоб маммаРимма не жевріла на холодній "мівіні" із пожиттєвим степендіатом семьєізверженцем вОлександром.
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23.02.2024 10:38 Відповісти
Сповіси нам "Ig Shu" що "поганого" у зароблені грошей Україною та її підприємствами, у данному випадку генеруючими компаніями та електромережами, особливо валюти?!
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23.02.2024 10:49 Відповісти
ти тут затичка на кожну репліку? Нам- це ти?
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24.02.2024 02:38 Відповісти
Ну і що? Он Угорщина нам які великі палиці в колеса вставляє вже кілька років. Але це не заважає попереднику вкладатися в їх облігації та отримувати від цього %.
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23.02.2024 10:38 Відповісти
У які саме облігації Угорщини вклав гроші попередник! Якщо ти це стверджуєш то надай докази цього твердження, або заткни пельку та видали брехливий коментар, хоча особисто я не розумію що поганого буде Україні від прибутків З Угорщини!!!
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23.02.2024 10:47 Відповісти
А ЧЕГО НЕ МОЛДАВИИ ИЛИ СЛОВАКИИ !?
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23.02.2024 11:27 Відповісти
А картинку взяли з кaцaпcькиx помийок, із триколірним небом… як це ще карти без Криму не юзають?
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23.02.2024 12:16 Відповісти
фермеры провода не обрезали ?
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23.02.2024 13:26 Відповісти

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