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Новини
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азартні ігри (168) КРАІЛ (63)

В Україні реєстр лудоманів за рік виріс у 8 разів

казино

У Реєстрі лудоманів – людей, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх, – перебуває 3871 особа. За минулий рік кількість лудоманів у переліку зросла у 8 разів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Реєстр існує три роки. Переважна більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році.

За останні два роки з Реєстру було виключено 171 людину у зв’язку із закінченням строку обмежень. З них 60 осіб були виключені у 2022 році, а ще 111 – торік.

Цікаво, що 99% осіб потрапили до Реєстру за власною заявою про самообмеження. Лише 1% осіб були включені до реєстру за рішенням КРАІЛ. Водночас за рішенням суду жодна особа не потрапила до Реєстру.

Наразі в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду.

Таким чином, в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини.

Для лудоманів в Україні передбачені лише тимчасові заборони на відвідування гральних закладів – від шести місяців до трьох років. По завершенню термінів дія цих обмежень автоматично припиняється.

Також варто зазначити, що у грудні 2023 року був прийнятий Закон 9422, що забороняє видавати кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру. Проте це обмеження дійсне лише у випадку, якщо у переліку зазначено, що людина використовувала кредитні кошти для гри.

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Топ коментарі
+4
Весь Ютуб засрали рекламами казино и еще падлы выставляют под патриотическими лозунгами.Пир во время чумы.
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23.02.2024 10:41
+3
Ох і слово, людомани. Я як прочитав загаловок, подумав що реєстр якихось людожерів
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23.02.2024 10:31
+3
ще разок перечитайте, можливо й напишете вірно лУдомани... Зебіли та сукинаріду все роблять для процвітання в домовинах 73% клінічних ідіотів-вавививерженців.
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23.02.2024 10:45
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А кажуть реклама не діє. Ще й як діє.
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23.02.2024 10:30 Відповісти
владімір путін - вожак лудоманов
заигрался патла в солдатики
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23.02.2024 12:55 Відповісти
Ох і слово, людомани. Я як прочитав загаловок, подумав що реєстр якихось людожерів
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23.02.2024 10:31 Відповісти
ще разок перечитайте, можливо й напишете вірно лУдомани... Зебіли та сукинаріду все роблять для процвітання в домовинах 73% клінічних ідіотів-вавививерженців.
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23.02.2024 10:45 Відповісти
З першою частиною я згоден, помилився. Хоча все одне, звучить дуже дивно. Ну а як ви хотіли. Щоб людина, яка невтікла, яка зневажає Україну і українців, робила все для їх процвітання. Цеж не кіно знімати.
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23.02.2024 11:02 Відповісти
Ви схоже той самий клінічний ідіот судячи з написаного.
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23.02.2024 12:15 Відповісти
на вашому фоні?
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24.02.2024 02:41 Відповісти
лудомани - жертви людоловів )
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23.02.2024 10:35 Відповісти
Эта болезнь хуже наркомании. Наркоманию хотя бы можно вылечить.
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23.02.2024 10:36 Відповісти
Потрібно наших чиновників занести в реєстр клептоманів з пожиттєвою забороною займати посади.
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23.02.2024 10:40 Відповісти
Весь Ютуб засрали рекламами казино и еще падлы выставляют под патриотическими лозунгами.Пир во время чумы.
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23.02.2024 10:41 Відповісти
Чому не створений до цього часу реєстр мародерів?
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23.02.2024 10:54 Відповісти
Лудоманія (лат. ludo - граю + др.-греч. μανία - безумство, букв. потяг до ігор) - це поширений вид залежності, характерний патологічним потягом до азартних чи комп'ютерних ігор.
Цікаво, чи є статистика по іншим країнам? Напевно ці українці мають хорошу пам'ять і ******* математику.
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23.02.2024 10:54 Відповісти
Якесь дивне слово. Якщо б мене хтось запитали на вулиці, ти лудоман. Я б напевно сприйняв це за образу якусь, бо таке слово перший раз чую.
Чого не просто, ігроман. Чого лудо, він що, коли грає, то в це час пальником щось лудить?
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23.02.2024 11:06 Відповісти
От нащо було дозволяти? Людям горя мало? Прекрасно ж дурнувата влада розуміла! Для чого обирають тих покидьків? Без цього жити не можна? Треба з людей останнє зібрати.
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23.02.2024 11:00 Відповісти
ТАК СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНУЮ ЛОТЕРЕЮ !? ПО ГРИВНЕ МИЛЛИОН ЛЮДЕЙ СКИНУЛИСЬ И ОДИН МИЛЛИОНЕР В ДЕНЬ !!!
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23.02.2024 11:32 Відповісти
365 МИЛЛИОНЕРОВ В ГОД !!! ЕСЛИ ПО 10 ГРИВЕН СТАВИТЬ ТО 3650 МИЛЛИОНЕРОВ В ГОД !!!
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23.02.2024 11:34 Відповісти
Чому роблять з людей хворих .коли самі роблять і дозволяють розносити заразу по країні типу .масовий наплив реклами і спаму розсилка.і без вихід робить людей залежними.і власникі азартних ігор мають над прибуткі.яб задоволенням закрив всі онлайн казино .і кредиторів з їхніми над відсотками .це шахрайство .грабувати людей в непростий час. І правління. З ними пожинає плоди закриваючи очі . Крал контролює як з людини зробити хворох діагнози ви що лікар .коли хоче обмеження в плані азартних ігор означе хворий це як право кожного як він хоче зробити це не хвороба хвора організації яка думає що коли людина Хоче себе в цих махінаціях обмежити .йому приписують хворобу як клеймо .то можливо не ефективна ця структура яка не карає казино в їх схемах уникнення податків .або тісно співпрацює з казино аферистами .
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25.02.2024 03:31 Відповісти

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