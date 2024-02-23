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алкоголь (377) інтернет (1288) купівля (1306) продукти (665)

Українці торік найчастіше купували онлайн продукти та алкоголь, – дослідження

торговля,онлайн

Категорія продуктів харчування та алкоголю у 2023 році стала найдинамічнішим сегментом розвитку онлайн-торгівлі та продемонструвала зростання в доларовому та гривневому еквіваленті на 65% та 85% відповідно в порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Пр це свідчать результати дослідження ринку агентства Promodo, передає Інтерфакс-Україна.

"Категорія розігналася. Прогнозуємо, що у 2024 році кількість гравців у цій ніші зростатиме. Відповідно, зростатиме й вартість кліку, яка торік була меншою на 56% показників 2021 року", – пояснила керівниця відділу досліджень та стратегії Promodo Юлія Яценко.

Згідно з результатами дослідження, середній чек в доларовому еквіваленті порівняно з 2021 роком просів на 10%.

"Це показує, що покупці, які прийшли або перейшли в онлайн, вибирають дешевший кошик або замовляють часто й на невеликий чек", – зазначили аналітики й нагадали, що нішеві рітейлери почали активно переходити в онлайн у 2022 році та демонстрували поступове зростання.

У дослідженні також зазначається, що у 2022 році ринок онлайн-торгівлі перебудовувався та адаптувався після падіння, а у 2023 році – відігравав свої позиції, які мав до повномасштабного вторгнення Росії.

Багатьом гравцям це вдалося, але не всім. Серед лідерів зростання онлайн-торгівлі поряд з продуктами харчування та алкоголю виявився сегмент електроніки.

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Спасибо за информацию. Да, мы как раз недавно онлайн алкоголь подбирали в итоге качественный коньяк https://abkdnipro.com/product-category/cognac/ тут приобрели, доставка была быстрой и при этом коньяк высокого качества, ароматный, его легко и мягко пить
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16.05.2024 15:07 Відповісти

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