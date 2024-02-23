БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
792 відвідувача онлайн
Новини
3 678 0
Львівщина (260) купівля (1306) будівництво (2195) Нова пошта (266)

"Нова пошта" збирається купити львівську будівельну компанію

нова,пошта

"Нова пошта" збирається придбати ТОВ "Нова девелоп" (село Сокільники Львівської області), основним видом діяльності якого зазначено надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Антимонопольний комітет України надав "Новій пошті" дозвіл на придбання частки, що забезпечує перевищення 50% голосів у "Нова девелоп", передає Інтерфакс-Україна.

У держреєстрі вказується, що зареєстрована наприкінці травня 2023 року "Нова девелоп" є правонаступником "Бест Логістик Груп", яке займалося будівництвом та наданням в оренду логістичних комплексів та входило до девелоперського холдингу повного циклу Globus.

"Бест Логістик Груп" уже співпрацювало з "Новою поштою" при будівництві сортувального терміналу у Львові в 2019 році, інвестиції у створення якого становили майже 10 млн євро, при цьому вкладення "Нової пошти" – приблизно 4 млн євро.

За словами співзасновника групи компаній NOVA (куди входить "Нова пошта") В'ячеслава Климова, "Нова пошта" відповідала за обладнання, тоді як "Бест Логістик Груп" – за будівництво будівлі.

На сайті Globus зазначено, що в його портфелі знаходиться понад 10 проєктів на різній сталі реалізації площею 220 тис. кв. м, що розвиваються разом із партнерами. Серед них є житлові будинки преміум та комфорт класів, логістичні термінали, бізнес-центри, готелі та багатофункціональні комплекси, тоді як площа вже реалізованих проєктів складає 96 тис. кв. м.

Також наголошується, що група є стратегічним партнером "Нової пошти", що має власну виробничу базу у вигляді двох бетонних заводів.

Статутний капітал "Нова девелоп", згідно з держреєстром, становить 186,4 млн грн, тоді як у "Бест Логістик Груп" він був на рівні 1 млн грн. Бенефіціаром через корпоративний венчурний інвестфонд "Магістрат інвест" вказано Володимира Феніка.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 