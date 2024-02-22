Польський уряд працює над продовженням допомоги українським біженцям

Польський уряд працює над черговим продовженням допомоги українським біженцям, термін якого буде встановлений Європейською Комісією.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Інтерфакс-Україна.

"Продовження того періоду, яке вже відбулося в Польщі з березня по червень, саме по собі вже коштує понад 1,8 млрд злотих, тобто це в будь-якому разі великі витрати для нашого бюджету. Тому це запроваджується поступово, по кілька місяців. Як мені відомо, на даний момент уряд уже працює над черговим продовженням. Ідеться про те, щоб встановити продовження до того моменту, який уже було визначено Європейською Комісією", – сказав Дуда.

За його словами, Європейська Комісія має точно визначитися, до якого терміну необхідно продовжити допомогу біженцям.

Біженці в Польщі

Раніше повідомлялося, що Польща продовжила термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня 2024 року.

Термін тимчасового захисту для українських біженців у Польщі продовжили лише на 4 місяці, оскільки уряд країни готує суттєві зміни до умов отримання ними допомоги.

Наразі у Польщі перебуває до одного мільйона біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.