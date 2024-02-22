Борг київських підприємств за електроенергію перевищив 1 мільярд гривень. За рік він зріс на 40%

Заборгованість непобутових споживачів за електроенергію у Києві станом на 1 лютого 2024 року зросла до 1,13 мільярда гривень.

Порівняно з лютим минулого року, борг підприємств та установ столиці за електроенергію зріс на 40%, повідомляє пресслужба компанії-постачальника Yasno.

Найбільші борги накопичили такі категорії споживачів:

приватний бізнес та інші юридичні особи (виробництва, сфера обслуговування, ОСББ тощо) – 530 млн грн;

житлово-комунальні підприємства (включаючи виставлені рахунки за останній період) – 322 млн грн;

Промислові підприємства – 145 млн грн;

організації, що фінансуються з державного бюджету – 78 млн грн та з місцевого бюджету – 54 млн грн.

"Значну заборгованість на 1 лютого 2024 року мають ТОВ "Столичний комфорт", КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району", ТОВ "Житлово-будівельна компанія "Управдом", ТОВ "Київський домобудівний комбінат №1", ЗАТ "Українська будівельна компанія", обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Єнісейська садиба" та інші підприємства", – зазначається у повідомленні.

В компанії Yasno нагадали, що у разі порушення споживачем умов оплати, постачальник може ініціювати припинення електропостачання.

Як повідомлялося, за даними Yasno, близько 74 тисяч мешканців Києва та Дніпропетровської області можуть залишитися без світла через борги.

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Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Кабмін непублічно скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості, запроваджений на час воєнного стану у березні 2022 року.

За рішенням уряду, мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії. Для решти споживачів комунальних послуг відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку. Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

Yasno – постачальник електричної енергії для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Входить до складу енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.