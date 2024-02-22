Словаччина збереже заборону на окремі українські агропродукти, – Фіцо

Словаччина збереже заборону на окремі сільськогосподарські продукти з України, оскільки вони завдають шкоди словацьким фермерам.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Радіо Свобода.

"Політика ЄС у цьому відношенні жахлива. Не проблема, що фермери Словаччини, країни-члена ЄС, страждають. Головне, щоб Україна була задоволена", – сказав Фіцо.

За його словами, представник Словаччини проголосував 21 лютого разом із польським та угорським послами проти пропозиції Єврокомісії щодо продовження призупинення квот і мит на українську сільськогосподарську продукцію.

Фіцо каже, що продовження періоду "лібералізації" ще більше зашкодить словацьким фермерам, а потім Єврокомісія дивується, що фермери "роблять на вулицях по всій Європі", вона лише підтверджує, що єдиний шлях для словацького уряду – "це продовжувати впровадження заборона на імпорт сільгосппродукції з України, це 14 продуктів – пшениця, ячмінь, кукурудза, пшеничне борошно, солод, соєві боби, рапсова олія, соняшник та інші".

Лібералізація торгівлі для України

Нагадаємо, ще 15 вересня 2023 року Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити систему ліцензування експорту, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.