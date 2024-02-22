Збанкрутілу колишню компанію Барщовського продали новому власнику за 10% стартової ціни

ТОВ "Яблуневий Дар" продали на голландському аукціоні за 3,97 млн грн, що в 10 разів нижче заявленої арбітражним управителем початкової ціни у розмірі 39,72 млн грн.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", покупцем фірми стало ТОВ "Вілла Ріхтера", яке було єдиним учасником торгів, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із описом лоту, активи ТОВ "Яблуневий Дар" складаються із 492 позицій. Серед них нежитлові будівлі, транспортні засоби, обладнання, машини та інше рухоме майно, яке розташоване у м. Городок Львівської області, м. Липовець Вінницької області та с. Солобківці Хмельницької області.

ТОВ "Вілла Ріхтера" було засновано 10 листопада 2021 року, розмір статутного капіталу компанії складає 805 тис. грн. Основний вид діяльності компанії – купівля та продаж власного нерухомого майна. Її бенефіціаром є Юрій Стеців, якому належить 58,8% акцій, а також ТОВ "Спіраль" (41,2%), яке також знаходиться у його власності.

Як повідомлялося, Господарський суд Львівської визнав банкрутом ТОВ "Яблуневий дар" у серпні 2022 року і відкрив ліквідаційну процедуру. Визнані судом вимоги кредиторів до цієї компанії перевищували 12 мільярдів гривень.

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За даними сайту Youcontrol, ТОВ "Яблуневий Дар" входило до групи "Т.Б. Фрут", бенефіціаром якого є український бізнесмен Тарас Барщевський. Перед банкрутством ТОВ "Яблуневий дар" офіційно оформили на офшор "Амеліана Холдинг Лтд" громадянина Люксембургу Рольфа Зегера.

Бізнесмен російського походження Павло Фукс публічно заявляв, що викупив у Фонду гарантування борги компаній "Росава" та "Яблучний дар" перед неплатоспроможними банкми.

У жовтні 2018 року Фонд гарантування публічно повідомляв, що за місяць до визнання "Дельта Банку" неплатоспроможною група пов'язаних компаній ТОВ "Яблучний Дар"/ТОВ "Танк Транс" здійснила більше десяти операцій із заліку зустрічних вимог (т.зв. "схлопування") на загальну суму понад 100 млн євро. Відповідне "схлопування" своїх боргів перед "Дельта Банком" компанії із групи T.B. Fruit мотивували у т.ч. одержанням прав вимоги до "Дельта Банку" від Cargill.