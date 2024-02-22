У застосунку "Київ Цифровий" з’являться нові програми та послуги

У застосунку "Київ Цифровий" з’являться нові послуги, зокрема програми з підтримки ментального здоров’я.

Відповідні послуги будуть реалізовані за підтримки благодійної організації Bloomberg Philanthropies, передає Укрінформ.

"Це цифрові послуги, які будуть імплементовані вже в існуючі IT-системи. У випадку підтримки ментального здоров'я ветеранів, то це додаткові послуги в кабінеті захисника, який наразі проходить бета-тестування і буде запущений у травні цього року", – зазначили представники команди "Київ Цифровий".

Там розповіли, що розглядається не тільки впровадження нових цифрових сервісів. Також буде впроваджено низку офлайн-послуг. Наразі відбувається дослідження взаємодії вже наявних сервісів.

"Це буде, по суті, швидка психологічна і ментальна допомога як цифрова, так і офлайн, – будуть навчені працівники, які зможуть надати консультації", – додали в "Київ Цифровий".

Очікується, що нові сервіси розпочнуть роботу вже в цьому році.

Bloomberg Philanthropies – філантропічна організація, яку заснував Майкл Р. Блумберг. Bloomberg Philanthropies працює головним чином для розвитку п'яти сфер у всьому світі: мистецтво, освіта, довкілля, державні інновації та охорона здоров'я. У 2023 році Bloomberg Philanthropies інвестувала $3 млрд.