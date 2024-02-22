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Рада створила спеціальну комісію для захисту прав бізнесу

інвестиції

Верховна Рада вирішила створити Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів.

Відповідний проєкт постанови №10430 підтримали 307 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Основними завданнями Тимчасової спеціальної комісії у документі визначено:

  • підготовка та подання на розгляд до Верховної Ради законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;
  • визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;
  • забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);
  • здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

Головою Тимчасової спеціальної комісії обрано Галину Янченко ("Слуга народу"), а заступником – Ларису Білозір (група "Довіра"). Загалом до її складу увійшли 15 депутатів.

Як повідомлялося, після численних скарг бізнесу на тиск правоохоронних органів президент Володимир Зеленський своїм указом №21/2024 від 23 січня увів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Серед іншого, рішенням РНБО Офісу генпрокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції , БЕБ та СБУ рекомендовано:

  • утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо це може заблокувати підприємницьку діяльність;
  • провести у тримісячний строк аудит обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях щодо бізнесу та визначити доцільність їх подальшого застосування;
  • провести аудит кримінальних проваджень у справах про правопорушення, що посягають на функціонування економіки держави;
  • за результатами аудиту виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів.

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Топ коментарі
+12
Ця Рада вжу на чемоданах. Яка комісія
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22.02.2024 18:56
+12
давайте зразу і комісію по за захисту цієї комісії ! не забудьте про комісійні для себе...
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22.02.2024 19:04
+12
Так уже была ИНВЕСТ НЯНЯ от Зеленского , что не справляется ? Стесняюсь спрасить а от кого надо бизнес защищать , от зелёной власти ?
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22.02.2024 19:15
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Ця Рада вжу на чемоданах. Яка комісія
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22.02.2024 18:56 Відповісти
черговий набір Нянів
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22.02.2024 18:57 Відповісти
під конкретних бандосів з надянням послуг "державних рішал"...
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22.02.2024 19:09 Відповісти
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22.02.2024 18:59 Відповісти
корабельна?
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22.02.2024 19:00 Відповісти
давайте зразу і комісію по за захисту цієї комісії ! не забудьте про комісійні для себе...
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22.02.2024 19:04 Відповісти
Браво!
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22.02.2024 19:05 Відповісти
Варіант: Рада створила спеціалізовану комісію для захисту прав членів спецкомісії при здійсненні контролю за роботою спеціальної комісії для захисту прав бізнесу!
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22.02.2024 19:53 Відповісти
захисту бізнесу від кого чи чого? захисту чийого бізнесу? захисту бізнесу мафії і бандосів від надокучливого суспільства, яке обдирається цим бізнесом?
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22.02.2024 19:08 Відповісти
щоб суспільство не сунуло носа у бізнес на "яєчних" тендерах для МОУ?
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22.02.2024 19:10 Відповісти
Відповідний проєкт постанови №10430 підтримали 307 народних депутатів, Джерело: https://biz.censor.net/n3474932
Ось як працюють, а важливий закон про мобілізацію опозиційні популісти напхали правками, щоб затягнути мобілізацію.
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22.02.2024 19:13 Відповісти
А інвестняні вже всьо? Чи треба десь своїх під ''завісу'' прилаштувати.
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22.02.2024 19:15 Відповісти
Так уже была ИНВЕСТ НЯНЯ от Зеленского , что не справляется ? Стесняюсь спрасить а от кого надо бизнес защищать , от зелёной власти ?
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22.02.2024 19:15 Відповісти
Московія теж каже, шо захищає права українців...
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22.02.2024 19:15 Відповісти
Хочеш поховати справу - створи комісію
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22.02.2024 19:21 Відповісти
Шось якось лячно за права бізнесу
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22.02.2024 19:29 Відповісти
Гопники створили "спеціальну раду" по "захисту" тих, кого самі ж грабують па-бєспрєдєлу з особим цинізмом ... Ось тепер нарешті "заживьом"!!!
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22.02.2024 19:29 Відповісти
захист від татарова??
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22.02.2024 19:55 Відповісти
Защита от любителя гусей гетьманчика когда создадут???
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22.02.2024 19:59 Відповісти
..что бы завалить дело - нужно его возглавить.. Когда вы уже все здохнете??
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22.02.2024 21:13 Відповісти
Це продовження серіалу про зраду з вагнерівцями, і знову, на замовлення з ОПУ від єрмака+татарова, у зелі на це кишка тонка…
Ось так можуть гадити, Україні та Українцям під час кривавої війни з московії, оті дивні особи при посадах на Банковій Грушевського Інститутській !!
На московії свято ..
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22.02.2024 21:29 Відповісти
Тобто - хана бізнесу
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22.02.2024 21:30 Відповісти
А комісію по захисту від комісії по захисту створять?
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22.02.2024 21:51 Відповісти
Платите денюшки мы будем вас крышевать,шоу продолжается.
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22.02.2024 22:38 Відповісти
это жесть. с одной стороны - прямое, официальное крышевание криминала (когда он есть), вывод бабла, кражи, уклонение от налогов и т.п. (что бы в штатах за такое сделали - по миру бы пустили) с другой - отмазывание криминала в правоохранительных органах, которые, очевидно, согласно логики не охраняют право и закон, а, вероятно, занимаются поборами, взяточничеством, крышеванием и т.п. и им тоже официально все это разрешили продолжить, но сказали немного подождать. ну или все "избранные" люди понапринимали криминальные законы исключительно для конкретных \своих\ физиономий, которые ни первые ни вторые исполнять не могут, что во время войны как бы диверсия и по-хорошему расстрел, поскольку влияет на работу всего государства. да и "неприкосновенность" почему-то до сих пор осталась (кажется даже от кацапских ракет), потому как - очевидно - полезные.
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22.02.2024 23:39 Відповісти

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