Латвія першою в ЄС заборонила імпорт агропродукції з Росії та Білорусі

Сейм Латвії затвердив у остаточному читанні поправки до закону про сільське господарство та розвиток села, які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Відповідно до розроблених кількома міністерствами поправок, ввезення до Латвії російської та білоруської сільськогосподарської та кормової продукції заборонено також із третіх країн, передає Інтерфакс-Україна.

Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, але за потреби може бути продовжена.

В анотації до поправок наголошується, що Латвія як держава, що межує з Росією, прагне "якнайшвидше розірвати економічні зв'язки з нею, щоб захистити свою безпеку", а "ініціатива Латвії є додатковим елементом загальної санкційної політики Європейського союзу".

Кабінет Міністрів Латвії затвердить правила, в яких будуть перераховані конкретні сільгосппродукти та корми, які заборонено ввозити до Латвії.

За даними латвійської Служби державних доходів, минулого року імпорт зернових продуктів із Росії становив 423,73 тис. тонн, що на 59,9% більше, ніж у 2022 році. Їхня вартість склала 89,01 млн євро (зростання на 11,7%).

У тому числі з Росії надійшло 294,84 тис. тонн кукурудзи, 53,24 тис. тонн жита, 74,64 тис. тонн пшениці та суміші пшениці та жита, 986 тонн тритикале та 20 тонн ячменю.

Порівняно з 2022 роком імпорт кукурудзи збільшився вдвічі, жита – на 61,5%, тоді як імпорт пшениці та суміші пшениці та жита знизився на 10,2%, а тритикале – на 87,9%. Ячмінь у 2022 році не імпортувався.

У 2023 році з Росії через Латвію транзитом було перевезено 2,14 млн тонн зернових продуктів, що в 2,2 раза більше, ніж роком раніше, з них 1,68 млн тонн пшениці та суміші пшениці та жита (зростання більш ніж удвічі), 289,17 тис. тонн кукурудзи (зростання на 87%), 109,61 тис. тонн ячменю (зростання у 730 разів), 51,07 тис. тонн жита (зростання на 27%), 4,33 тис. тонн тритикале (зниження на 72,7%), 2,14 тис. тонн вівса (зростання в 10 разів), 878 тонн рису (зниження на 30%) та 157 тонн зернового сорго (зростання на 2%).