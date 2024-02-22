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Білорусь (1565) заборона (433) Латвія (272) росія (13628) сільське господарство (476)

Латвія першою в ЄС заборонила імпорт агропродукції з Росії та Білорусі

латвія

Сейм Латвії затвердив у остаточному читанні поправки до закону про сільське господарство та розвиток села, які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Відповідно до розроблених кількома міністерствами поправок, ввезення до Латвії російської та білоруської сільськогосподарської та кормової продукції заборонено також із третіх країн, передає Інтерфакс-Україна.

Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, але за потреби може бути продовжена.

В анотації до поправок наголошується, що Латвія як держава, що межує з Росією, прагне "якнайшвидше розірвати економічні зв'язки з нею, щоб захистити свою безпеку", а "ініціатива Латвії є додатковим елементом загальної санкційної політики Європейського союзу".

Кабінет Міністрів Латвії затвердить правила, в яких будуть перераховані конкретні сільгосппродукти та корми, які заборонено ввозити до Латвії.

За даними латвійської Служби державних доходів, минулого року імпорт зернових продуктів із Росії становив 423,73 тис. тонн, що на 59,9% більше, ніж у 2022 році. Їхня вартість склала 89,01 млн євро (зростання на 11,7%).

У тому числі з Росії надійшло 294,84 тис. тонн кукурудзи, 53,24 тис. тонн жита, 74,64 тис. тонн пшениці та суміші пшениці та жита, 986 тонн тритикале та 20 тонн ячменю.

Порівняно з 2022 роком імпорт кукурудзи збільшився вдвічі, жита – на 61,5%, тоді як імпорт пшениці та суміші пшениці та жита знизився на 10,2%, а тритикале – на 87,9%. Ячмінь у 2022 році не імпортувався.

У 2023 році з Росії через Латвію транзитом було перевезено 2,14 млн тонн зернових продуктів, що в 2,2 раза більше, ніж роком раніше, з них 1,68 млн тонн пшениці та суміші пшениці та жита (зростання більш ніж удвічі), 289,17 тис. тонн кукурудзи (зростання на 87%), 109,61 тис. тонн ячменю (зростання у 730 разів), 51,07 тис. тонн жита (зростання на 27%), 4,33 тис. тонн тритикале (зниження на 72,7%), 2,14 тис. тонн вівса (зростання в 10 разів), 878 тонн рису (зниження на 30%) та 157 тонн зернового сорго (зростання на 2%).

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Топ коментарі
+25
Молодці, браття. Вчіться, поляки, як шляхетно можна вирішувати аграрні проблеми, не претворюючись на п|дорів в очах прогресивного людства.
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22.02.2024 18:03
+15
Більше того я думаю що латвійці це зробили на фоні саботажників з Польщі які перекрили кордон.Натякають не там перекривають.
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22.02.2024 18:11
+14
а польща, ні. і у поляків, як з'ясувалося нема питань з цим.
а з україною є.
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22.02.2024 18:23
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Латыши, здоровее будете.
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22.02.2024 18:02 Відповісти
не прашло и десят лет вайни
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22.02.2024 18:49 Відповісти
Молодці, браття. Вчіться, поляки, як шляхетно можна вирішувати аграрні проблеми, не претворюючись на п|дорів в очах прогресивного людства.
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22.02.2024 18:03 Відповісти
Більше того я думаю що латвійці це зробили на фоні саботажників з Польщі які перекрили кордон.Натякають не там перекривають.
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22.02.2024 18:11 Відповісти
Тобто продукцiя з України там була заборонена вже давно, а кацапьску ще тiльки починають блокувати? Ось якi партнери...
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22.02.2024 18:12 Відповісти
Звідки такі однобокі висновки, є інфа про давню заборону української продукції до Латвії?
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22.02.2024 18:47 Відповісти
Йдеться про заборони з боку ЄС.
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22.02.2024 20:40 Відповісти
Зрозумів.
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22.02.2024 20:41 Відповісти
В ЕС також не було заборони на українську агропродукцію
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22.02.2024 20:45 Відповісти
а польща, ні. і у поляків, як з'ясувалося нема питань з цим.
а з україною є.
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22.02.2024 18:23 Відповісти
Привет обиженным фермерам и охотникам из Польши!!!
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22.02.2024 18:23 Відповісти
а шо там ляхи ?! Ляхи на повну торгують з парашою!
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22.02.2024 19:47 Відповісти
малі прибалтійські країни, мають більші яйця ніж усе могутнє НАТО
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22.02.2024 20:15 Відповісти
Поки інші країни ЄС *******, Латвія працює
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22.02.2024 20:44 Відповісти
Латишам просто гидотно все це споживати - як задумаються хто ростив
і з якими думками продавав, так і вивертає.
До того ж білоруська продукція з радіацією.
А московитська може бути притравлена чим завгодно.
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22.02.2024 22:04 Відповісти
Індія, Ірак Іран та Китай зжеруть усе, ще і не хвате. росії на це насрати.
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22.02.2024 23:02 Відповісти
Вже обосрані на Засрашці по вуха а буде ще ..... забагато "насирають" на все навколо.
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22.02.2024 23:31 Відповісти
А отим польським фермерам тільки Україна "заважає"..... насправді гроші з ******* не смердять їм *******.
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22.02.2024 23:29 Відповісти

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