Велика Британія ввела нові санкції проти Росії за розв’язану проти України війну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 22 лютого оголосив про запровадження понад 50 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконну війну президента РФ Владіміра Путіна в Україні.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду, передає Укрінформ.

Санкції спрямовані проти тих, хто постачає Росії засоби ураження, такі як ракети, ракетні пускові системи та вибухові речовини. Нові санкції Британії також спрямовані на ключові джерела доходів РФ, обмежуючи торгівлю металами, алмазами та енергоносіями, а також перекриваючи фінансування незаконної війни Путіна з усіх боків.

"Україна показала, що вона може й буде захищати себе. Путін помилково думав, що, оскільки економіка Росії більша за економіку України, він отримає швидку перемогу. Але економіки друзів України в 25 разів більші за російську. І два роки по тому ми стоїмо разом, щоб підтримати Україну. Наш міжнародний економічний тиск означає, що Росія не може дозволити собі це незаконне вторгнення. Наші санкції позбавляють Путіна ресурсів, яких він відчайдушно потребує для фінансування своєї війни", – йдеться в заяві Кемерона.

За його словами, оголошені заходи "підірвуть здатність Путіна забезпечити свою армію високотехнологічним обладнанням і вкрай необхідним озброєнням, а також заблокують йому можливість поповнювати свою військову скарбницю".

Сьогоднішній пакет санкцій є частиною більш широких дій Великої Британії, спрямованих на обмеження доходів Путіна та припинення його постійних спроб уникнути західних санкцій.

Проти кого запровадили санкції

Нові санкції запроваджені проти найбільших російських виробників боєприпасів та електроніки, компаній, які видобувають та торгують алмазами та нафтою, а також китайські, турецькі та білоруські компанії, які сприяли розвитку оборонно-промислового комплексу РФ.

Серед них – російський "Завод ім. Свердлова", найбільше підприємство з виготовлення боєприпасів; ключові російські імпортери і виробники верстатів; нафтовий трейдер Нільс Троост і його компанія Paramount Energy & Commodities SA; Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management та Active Shipping, які працюють у російському енергетичному секторі і є частиною "тіньового флоту" Путіна; дві російські алмазні компанії та гендиректор держкомпанії "Алроса" Павло Мариничев, а також п'ять топменеджерів чи власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

Також до "чорного списку" увійшла компанія "Арктик СПГ-2" та її директор Олег Карпушин. Це проєкт компанії "Новатек" з виробництва зрідженого газу.

Крім того, санкції введено проти так званої ПВК "Редут".