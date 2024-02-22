Гривня укріплюється після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю
Курс гривні укріпився після рекордного падіння щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 23 лютого, на рівні 38,4803 грн/$ після падіння до історичного мінімуму, зафіксованого у четвер на рівні 38,6237 грн/$.
Водночас курс гривні до євро майже не змінився – він становить 41,7280 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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