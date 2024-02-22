Рада ухвалила реформу корпоративного управління для державних компаній

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава".

За ухвалення відповідного законопроєкту №5593д у другому читанні проголосували 262 народних депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Не пройшло і 10 років. Якщо точніше, тільки 9 років цей закон чекав свого прийняття", – зауважив депутат.

Він додав, що ухвалення цього закону є однією з вимог для отримання Україною допомоги у розмірі $1,4 млрд від Світового банку.

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5593-д ще у липні 2021 року на виконання зобов'язань України перед МВФ.

У пояснювальній записці його метою вказано "удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава". Для цього пропонується: