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Рада ухвалила реформу корпоративного управління для державних компаній

Рада ухвалила корпоративну реформу держкомпаній

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава".

За ухвалення відповідного законопроєкту №5593д у другому читанні проголосували 262 народних депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Не пройшло і 10 років. Якщо точніше, тільки 9 років цей закон чекав свого прийняття", – зауважив депутат.

Він додав, що ухвалення цього закону є однією з вимог для отримання Україною допомоги у розмірі $1,4 млрд від Світового банку. 

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5593-д ще у липні 2021 року на виконання зобов'язань України перед МВФ. 

У пояснювальній записці його метою вказано "удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава". Для цього пропонується:

  • розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності; оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;
  • передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;
  • віднести до виключної компетенції наглядової ради призначення та звільнення керівника державних компаній;
  • встановити, що рішення про виплату та розмір дивідендів затверджуватимуть на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики;
  • визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;
  • надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній та затверджувати Політику винагороди керівників державних компаній.

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Оце для воюючої України пріоритет номер 1 !???

Зовсім з глузду з'їхали?!
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22.02.2024 16:02 Відповісти
тисячі робочих (прибуткових) місць для зешобли - все правильно???
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22.02.2024 16:10 Відповісти
"...9 років цей закон чекав свого прийняття..."

Ну не йо? Саме час. А з іншого боку - що тут дивного. Зелена шайка як дбала виключно про свої гаманці, так і дбає. Якщо за день щось не вкрадуть - вважай день пропав.
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22.02.2024 16:22 Відповісти
Нормальний такий лозунг в атаку йти: Вперед! За покращення корпоративного управління для державних компаній!! Ура !!!
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22.02.2024 16:25 Відповісти
корпорація Україна в списку??
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22.02.2024 16:23 Відповісти
Треба просто не соромячись написати, що 95 % державнтх корпоративних прав належать 95
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22.02.2024 16:47 Відповісти
Яке корпоративне управління?! Тепер все належить зеленій шоблі. Яка ставить свого керівника. Все керівництво здійснює якийсь сумасброд, який зовсім поняття не має, що робиться на місці/на місцях. Роздає невідомі і нездійснені вказівки на млн.гривень. А гроші на ці плани де брати? Шукайте самі. Ми з Києва вам нічого не дамо. Якщо гроші на плани ви знайти , тобто десь вибити, ви не змогли, то вам догана.
Працювати (пройшло три місяці роботи в такій "корпорації") просто жах!
Зелена шобла до того ж рейдернула ціле підприємство. Не взяла в оренду, тупо заїхали. Поставили свою охорону і все! А тих, старих власників кишнула, пішли мов геть!
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22.02.2024 18:15 Відповісти
если "акционер" - государство, то казалось бы кто мешает раздать гражданам акции и, там, управлять через условный интернет что ли. а то потом почему то оказывается стратегические отрасли в частных руках, оружиянет а сами эти частные руки почему-то закордоном и никак их оттуда не вытащить, зато бабло исправно получать они почему-то могут, несмотря ни на какие войны, разрухи, беженцев, и т.п. мародеры.
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22.02.2024 18:43 Відповісти
Що вони там ще ухвалюють? Он Ахмєтову і ще деяким "правильним" людям дозволили в індивідуальному порядку виводити валюту з країни. Чого б це? І все це на фоні провалу владою всього, що можна, включно з відсутністю зброї. Щось мені підказує, що справи кепські.
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23.02.2024 08:41 Відповісти

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