Рада ухвалила реформу корпоративного управління для державних компаній
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава".
За ухвалення відповідного законопроєкту №5593д у другому читанні проголосували 262 народних депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Не пройшло і 10 років. Якщо точніше, тільки 9 років цей закон чекав свого прийняття", – зауважив депутат.
Він додав, що ухвалення цього закону є однією з вимог для отримання Україною допомоги у розмірі $1,4 млрд від Світового банку.
У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5593-д ще у липні 2021 року на виконання зобов'язань України перед МВФ.
У пояснювальній записці його метою вказано "удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава". Для цього пропонується:
- розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності; оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;
- передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;
- віднести до виключної компетенції наглядової ради призначення та звільнення керівника державних компаній;
- встановити, що рішення про виплату та розмір дивідендів затверджуватимуть на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики;
- визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;
- надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній та затверджувати Політику винагороди керівників державних компаній.
Будь ласка, зачекайте...
Зовсім з глузду з'їхали?!
Ну не йо? Саме час. А з іншого боку - що тут дивного. Зелена шайка як дбала виключно про свої гаманці, так і дбає. Якщо за день щось не вкрадуть - вважай день пропав.
Працювати (пройшло три місяці роботи в такій "корпорації") просто жах!
Зелена шобла до того ж рейдернула ціле підприємство. Не взяла в оренду, тупо заїхали. Поставили свою охорону і все! А тих, старих власників кишнула, пішли мов геть!