МВФ виступив проти дозволу на виведення валюти за кордон для компаній Ахметова, Веревського і Пінчука, – ЗМІ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) сумнівається у доцільності надання низці найбільших українських фінансово-промислових груп дозволу на виведення валюти за кордон.

Відповідного листа голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей надіслав українській владі, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на два джерела, знайомі зі змістом документа.

За словами співрозмовників агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, яку Нацбанк затвердив улітку минулого року для виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.

Одне з джерел додало, що занепокоєння у фонді також викликає доволі значна сума можливих виплат і можливий вплив таких рішень на майбутні переговори України щодо реструктуризації суверенних єврооблігацій із комерційними кредиторами.

Офіційних коментарів із цього питання поки що отримати не вдалося, зокрема у зв'язку із завершенням роботи місії МВФ у Варшаві щодо третього перегляду програми EFF, підсумки якої оголосять вже ввечері в четвер.

Як повідомлялося, Кабмін своїми розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити виведення валюти за кордон компаніям, що входять до груп ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова, "Кернел" Андрія Веревського, "Інтерпайп" Віктора Пінчука, а також "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"). Загальна сума, заявлена у таких клопотаннях, становить понад $1,8 млрд.

Майже у всіх випадках українські підприємства планують перерахувати валюту на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній для виплат за євробондами або ж у якості повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.

Після цього Національний банк уточнив правила придбання валюти для бізнесу, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з України.