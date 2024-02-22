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Ахметов (1594) валюта (2053) Кабмін (7633) МВФ (1730) Пінчук (209) дивіденди (456)

МВФ виступив проти дозволу на виведення валюти за кордон для компаній Ахметова, Веревського і Пінчука, – ЗМІ

мвф

Міжнародний валютний фонд (МВФ) сумнівається у доцільності надання низці найбільших українських фінансово-промислових груп дозволу на виведення валюти за кордон.

Відповідного листа голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей надіслав українській владі, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на два джерела, знайомі зі змістом документа.

За словами співрозмовників агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, яку Нацбанк затвердив улітку минулого року для виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.

Одне з джерел додало, що занепокоєння у фонді також викликає доволі значна сума можливих виплат і можливий вплив таких рішень на майбутні переговори України щодо реструктуризації суверенних єврооблігацій із комерційними кредиторами.

Офіційних коментарів із цього питання поки що отримати не вдалося, зокрема у зв'язку із завершенням роботи місії МВФ у Варшаві щодо третього перегляду програми EFF, підсумки якої оголосять вже ввечері в четвер.

Читайте детальніше: Кабмін просить дозволити компаніям Ахметова, Веревського і Пінчука вивести сотні мільйонів доларів за кордон

Як повідомлялося, Кабмін своїми розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити виведення валюти за кордон компаніям, що входять до груп ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова, "Кернел" Андрія Веревського, "Інтерпайп" Віктора Пінчука, а також "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"). Загальна сума, заявлена у таких клопотаннях, становить понад $1,8 млрд.

Майже у всіх випадках українські підприємства планують перерахувати валюту на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній для виплат за євробондами або ж у якості повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.

Після цього Національний банк уточнив правила придбання валюти для бізнесу, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з України.

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Топ коментарі
+12
Оппаньки , оказывается этот проклятый МВФ больше переживает за валютную казну Украины, чем эта ЗЕвлада! Какая неожиданность! Ну , давай , Военный Вождь, повтори в очередном вечернем видосике посылание МВФ по известному адресу , куда ты этот МВФ уже посылал в своем примитивном сериальчике ! Или теперь духу у тебя на это не хватит ?
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22.02.2024 17:58
+11
бачите скільки в олігархів вільних коштів, а зелені кажуть, що на зброю не вистачає.
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22.02.2024 16:18
+9
такое ощущение что у нас воюет МВФ с рашей, а не украинское правительство, которое готовое разрешить нужным товарищам вывести деньги заграницу, а не обязать их вкладывать в оборонное производство в Украине, военную технику - например ПВО,РЭБ для защиты своих предприятий, но нет на это пусть государство тратится, а мы просто будем повышать цены якобы для восстановления поле обстрелов,
одни уже зерно довозились - ни зерна ни денег за него и еще блокировку границ Украине устроили.
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22.02.2024 17:22
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ай яй яй як не красиво виходить,на вісах потянуті лапи та суперприбутки олігархів.
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22.02.2024 15:40 Відповісти
Ого
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22.02.2024 15:41 Відповісти
Гривню хай виводять
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22.02.2024 15:48 Відповісти
Це одне і теж у даному випадку.
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22.02.2024 22:32 Відповісти
Та ну... А де ж "батальон Монако" розквартировувати?
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22.02.2024 15:49 Відповісти
6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити https://biz.censor.net/n3473410 компаніям, що входять до груп ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова, "Кернел" Андрія Веревського, "Інтерпайп" Віктора Пінчука, а також "ВФ Україна"("Vodafone Україна") - хто скаржиться що Шмигаль не працює ???
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22.02.2024 16:07 Відповісти
никому нельзя, а этим избранным можно? да еще сколько!
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22.02.2024 16:13 Відповісти
Олігархи українські? От хай і вкладають в економіку України!
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22.02.2024 16:16 Відповісти
Які з них українці? Так, жи2 та інші, не буду називати національності, всі і так знають.
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22.02.2024 17:42 Відповісти
Они выкачивают деньги из страны. Единственное время когда им обрезали поток это в 14-19 году. А так их все устраивает.
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22.02.2024 19:15 Відповісти
бачите скільки в олігархів вільних коштів, а зелені кажуть, що на зброю не вистачає.
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22.02.2024 16:18 Відповісти
Люди хотіли вивести валюту "чінно-блаґародно", цивілізовано, банківськими операціями...
А тепер доведеться камазами вивозити.
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22.02.2024 16:44 Відповісти
Якщо камазами, то прийдеться з прикордонниками і таможнею ділитися. Будуть вивозити, як контрабандисти вивозять цигарки.
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22.02.2024 17:44 Відповісти
Ну что вы сразу с подозрениями, скорее всего валюту хотят вывести для закупки снарядов
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22.02.2024 16:58 Відповісти
Якийсь мутний МВФ нашим зєлєним слугам не указ. Как пожєлаєм, так і сдєлаєм.
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22.02.2024 17:17 Відповісти
такое ощущение что у нас воюет МВФ с рашей, а не украинское правительство, которое готовое разрешить нужным товарищам вывести деньги заграницу, а не обязать их вкладывать в оборонное производство в Украине, военную технику - например ПВО,РЭБ для защиты своих предприятий, но нет на это пусть государство тратится, а мы просто будем повышать цены якобы для восстановления поле обстрелов,
одни уже зерно довозились - ни зерна ни денег за него и еще блокировку границ Украине устроили.
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22.02.2024 17:22 Відповісти
Проиграет МФВ .
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22.02.2024 17:27 Відповісти
МВФу валюта нужна. То что Запад передаст, наполовину на Западе и останется, а часть крысы разворуют. Откуда Украине брать валюту для платы по счетам? Вот и придумали "жирных" трясти, кто ещё как-то работает и экспортирует свою продукцию. Зерно-то в Польше высыпается, да и зерно не украинское уже давно.
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22.02.2024 20:04 Відповісти
Оппаньки , оказывается этот проклятый МВФ больше переживает за валютную казну Украины, чем эта ЗЕвлада! Какая неожиданность! Ну , давай , Военный Вождь, повтори в очередном вечернем видосике посылание МВФ по известному адресу , куда ты этот МВФ уже посылал в своем примитивном сериальчике ! Или теперь духу у тебя на это не хватит ?
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22.02.2024 17:58 Відповісти
За 10 років війни московської проти України, суму виведених грошей з України, добре знають Західні Партнери та МВФ, а також, нацбанк України …. Тому, керівників НАЦБАНКУ, і міняють привладні, щоб мовчали і не озвучували, ці суми у млрд доларів!!
Співпадіння…
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22.02.2024 18:30 Відповісти
Кабмін і НБУ не працюють на користь українського народу,це вже усім зрозуміло.
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22.02.2024 19:06 Відповісти
Та неужели? Неужто уже всем? А мне кажется что большинству всё ещё пофигу и они такими проблемами поныне не интересуются, закрывают глаза шорами или прячут голову в песок, как страусы. У всех свои хаты с краю стоят.)))
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22.02.2024 20:02 Відповісти
Ну це вже наглість МВФ))) Зараз найвеличніший пішле їх, як в своєму убогому серіальчику))))Бач що іроди заморські надумали, общак не дають вивести))))))А за дозвіл вже заплачено, не дадуть вивести, доведеться аванс повертати, а цього самий мудрий із правителів всесвіту не допустить)))))
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22.02.2024 19:13 Відповісти
Особливо пікантно звучить -повернення кредитів, наданих цими персонами своїм дочірним підприємствам. А чому МВФ так заартачився. Бо щойно Трампа за аналогічні фокуси позбавили ведення бізнесу в окремому штаті, і американці резонно скажуть МВФ - ви сприяли ....... Ну добре, хоч розголосили шашні генітального ліцедея і спонсорів.
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22.02.2024 19:50 Відповісти
а наскільки лист МВФ має вагу? я так розумію, це лише рекомендаційний характер? напевно, кінцеве рішення приймає Національний банк
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22.02.2024 19:53 Відповісти
Так вот кто теперь будет долги по процентам выплачивать? А я-то думал для кого Зеленский столько бабла гребёт?))) А эксперты кричали что нарид будет расчитываться лет сто или больше. как англичане посчитали.
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22.02.2024 19:59 Відповісти
Історія повторюється в Україні нічого нового .
Ім можна виводити неміряні кошти і все зразу цією радою підтримується , ну просто ніяких перешкод абсолютно .
Якщо мене це болить за тисячі кілометрів від України то напевно не в одного руки тягнуться до зброї в самій Україні
Знову і знову вони показують людям місце в куті і не рипайтесь!!!
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22.02.2024 20:41 Відповісти
Аж ось і гроші знайшлися, кучмопінчукові, ахмета... Так треба щоб уряд України залучив їх на потреби ЗСУ .
Соромно, аж МВФ знайшов гроші, а наші рішали не побачили .
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22.02.2024 21:00 Відповісти
Ця сволота 30 років грабувала Україну і населення України. А тепер в важкий час вирішили втекти з награбованим з України. Українці збирають на свою армію , донатять, старі люди віддають кошти , які збирали все життя на поховання, діти і дорослі волонтерствують. А ці упирі обікрали всіх і тікають!!!! Хто з них допоміг своїй країні??? Ці гроші можуть піти на закупку зброї !!!! Може і допомога з США зможе зачекати. Цей Національний банк надрукує фантиків і знов в купі з урядом і олігархів обкраде населення України?!
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22.02.2024 21:18 Відповісти
Супер реклама іноземним інвесторам!
Ваші гроші в Україну зайдуть! Інвестуйте будь ласка! Але питання прибутку і повернення грошенят до дому вирішується через опу.
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22.02.2024 21:59 Відповісти
дибіл, ти хоть думаєш колись головою??? яким іноземним інвесторам клоун шмигаль дозволив вивід бабла??? заборонили ВСІМ виводити бабло, окрім спонсорам корупції - ахметову, пінчуку...,
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22.02.2024 23:07 Відповісти
Так шо рижий ахметка не купить ще одну віллу ? Не можна так знущатися з людини
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22.02.2024 23:27 Відповісти
ЧТО Б ПОТОМ НЕ КОНФИСКОВЫВАТЬ И ВОЗВРАЩАТЬ )))
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23.02.2024 02:49 Відповісти
Хоть ктось зробил STOP. Вивезут все уроди.
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23.02.2024 07:08 Відповісти
1) тю, в крипту переведуть і виведуть
2) а ми тут на дрони збираємо
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23.02.2024 08:40 Відповісти
Продажний Кабмін, турбується не про нагальну ситуацію в Україні, а про статки олігархів, ну що тут можна коментувати, а марафон та зевлада закликає збирати гроші на дрони та інші потреби для військових, ну наші громадяни і без їх закликів це роблять, всупереч всіх перепон, які ця влада і робить.
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23.02.2024 09:41 Відповісти

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