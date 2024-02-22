Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів

Уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда крон ($247,4 млн) і терміново закликала союзників збільшити допомогу Києву у боротьбі з Росією.

Про це під час пресконференції повідомила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, передає Reuters.

Загальна сума допомоги Данії Україні включно з новим пакетом сягне 33,3 млрд крон.



"Необхідно підкреслити, що якщо Україна хоче досягти успіху на полі бою, то зараз має надходити більше допомоги. У цьому контексті Данія продовжує робити додаткові внески, сподіваючись, що й інші країни зроблять те саме, не через шість чи 12 місяців, а зараз, коли потреба дуже гостра", – сказала очільниця уряду.

Кошти для нової допомоги будуть взяті з 7 млрд крон, які Данія виділила до фонду, створеного для цивільних, військових і бізнес-внесків Україні в березні минулого року.



Також, за словами Фредеріксен, Данія планує здійснити першу поставку винищувачів F-16 в Україну вже цього літа.

Крім того, Данія підписала десятирічну безпекову угоду з Україною.