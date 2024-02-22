СБУ затримала ексочільника ВЛК Чернігівщини. У нього вилучили майже мільйон доларів

Служба безпеки у Чернігові ліквідувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків за кордон. Затримано колишнього очільника місцевої військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що за гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

Після того ухилянти використовували ці документи для виїзду за межі України.

Для реалізації схеми підозрюваний діяв разом з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

Колишнього чиновника затримали вдома після одержання нового хабаря.

Під час обшуків у нього виявили майже $1 млн, а також понад 22 тис. євро. Крім того, вилучено документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала арешт.

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому та причетним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.