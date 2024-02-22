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"Нам не треба символізму": Туск відмовився від пропозиції Зеленського про зустріч на кордоні (оновлено)

туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленского зустрітися на кордоні для вирішення проблем, що виникли через протести польських фермерів.

Про це Дональд Туск заявив на пресконференції у Варшаві, передає "Європейська правда".

Він зауважив, що що зустріч на кордоні була б суто символічною.

"Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності", – пояснив Туск.

"Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи", – додав прем’єр Польщі.

Він зазначив, що для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС, для цього Туск 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він додав, що зустріч урядів України і Польщі відбудеться 28 березня у Варшаві, як і було заплановано.

"Ще перебуваючи в Києві ми вирішили з президентом Зеленським і прем’єром Шмигалем, що перебуватимемо у постійному контакті. Я домовився з паном прем’єром Шмигалем, що зустріч двох урядів відбудеться у Варшаві 28 березня. І я маю сподівання, що до того часу технічні розмови на рівні міністрів і заступників міністрів призведуть до моменту, в якому ця зустріч буде корисною як для кордону, так і взаємного товарообміну", – цитує Туска Укрінформ.

Водночас Туск пообіцяв, що польска влада візьме під особливий контроль ділянки доріг, які ведуть у бік пропускних пунктів на кордоні з Україною, щоб гарантувати безперешкодне надходження військових та гуманітарних вантажів до України. 

"Ми включимо до переліку критичної інфраструктури КПП на кордоні з Україною та прилеглі ділянки автотрас та залізничних колій", – зазначив він, уточнивши, що "це справа кількох найближчих годин".

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Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення із закликом до польського уряду провести зустріч для вирішення проблеми біля держкордону.

"Я хочу звернутися до уряду Польщі – до пана премʼєр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону", – сказав Зеленський.

Він додав, що готовий особисто взяти участь у цій зустрічі, а також закликав Єврокомісію спрямувати свого представника.

Автор: 
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Топ коментарі
+24
Браво, нарешті хоч хтось цю небриту мокру "нетряпку" викрутив
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22.02.2024 15:26
+13
Дурачок ? Чи ти такий бандерівець , як з х#йла миротворець ?
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22.02.2024 16:20
+13
Туск ПРАВИЛЬНО поступил ... он - солидный и опытный европейский политик , в отличии от ЭТОГО , которому только ШОУ подавай! Давай , Военный Вождь , не на границу с Польшей собирайся , а в Брюссель шуруй - там надо решать этот вопрос , поскольку Польша брала на себя определенные обязательства как член ЕС ! Твоими ШОУ Украина уже наелась до кровавого поноса!!!
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22.02.2024 18:02
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заблокуйте рахунки, через які оплачується ця хербола. завтра ніхто нікуди не вийде, і взагалі не вийде.
але ж польська влада дограється, що фсб почне теракти з цими "протестуючими". що б звинуватити україну. перші дзвіночки з висипаним зерном та плакатами вже пролунали.
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22.02.2024 14:32 Відповісти
« Сімволіщму»… пацефізму… екзістеоналізиу…

Украіні теж НЕ потрібно!

Роби свою справу Туск!
Не сприяй бандитизму « фермерів-ху&ловців».
Та виконуй умови ЕС.
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22.02.2024 17:18 Відповісти
Браво, нарешті хоч хтось цю небриту мокру "нетряпку" викрутив
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22.02.2024 15:26 Відповісти
« Браво»?

Шо « Браво»?

Що поляки викручують руки Україні?
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22.02.2024 17:20 Відповісти
ну так
відосики від бонетряпки вже й за бугром надоїли
добре хоч, правду в ті наглі, безсовісні очі кажуть.
треба дії а не символізм та популізм
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22.02.2024 18:21 Відповісти
Дурачок ? Чи ти такий бандерівець , як з х#йла миротворець ?
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22.02.2024 16:20 Відповісти
Ти вже настільки примєлькался шо тебе зараз почнуть ******* ногами
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22.02.2024 16:46 Відповісти
Потратив скільки часу і слів для якихось пояснень замість того щоб просто послати на три букви. Це називається "дипломатія"
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22.02.2024 15:39 Відповісти
Нужно работать , не ШОУ устраивать. На границе на стадионе и тд.
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22.02.2024 16:04 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Himikus:
Знову на стадіон кличе під софіти. Мамкин КВНщик ніяк не вийде з пубертатного періоду.
Точно вам кажу, він угробить нас раніше рашки, їйбо угробить.
Справа на мільярди СХЕМАТОЗНЕ зерно
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22.02.2024 16:58 Відповісти
« Усе пропало!» (с) Джуля Тімошенко.

Без паніки- бабуся помилилася.
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22.02.2024 17:23 Відповісти
Урядова зустріч немає сенсу, бо у однієї зі сторін уряд відсутній як такий.
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22.02.2024 17:30 Відповісти
сраного клоуна з його цирком послали накуй.
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22.02.2024 17:51 Відповісти
Туск ПРАВИЛЬНО поступил ... он - солидный и опытный европейский политик , в отличии от ЭТОГО , которому только ШОУ подавай! Давай , Военный Вождь , не на границу с Польшей собирайся , а в Брюссель шуруй - там надо решать этот вопрос , поскольку Польша брала на себя определенные обязательства как член ЕС ! Твоими ШОУ Украина уже наелась до кровавого поноса!!!
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22.02.2024 18:02 Відповісти
Щось янелох стратив, треба ж було на стадіоні шоу для зеленоухіх і більш кварталу, кварталу
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22.02.2024 18:59 Відповісти
Послав зе-бабуїна на стадіон.
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22.02.2024 19:08 Відповісти
Бл..., який же лох цей Туск, а ще керує поляками. Тільки тупий не розуміє, що головне - це шоу, а результат, то таке, не обов'язково. Просрав таку можливість сфотографуватися з найвеличнішим політиком Європи Всесвіту!
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22.02.2024 19:10 Відповісти
а чому йому, скотиняці, символізм не до вподоби, курррьва!?
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22.02.2024 19:19 Відповісти
Таки вірно підмічено ; історія повторюється по спіралі... Іще трішки- ЗЕ---засланцям піднатужитись. щоб догодити ліліПУТІНУ . черговим ( опісля Авдіївки ) подарунком напередодні його виборів А саме: ( своїм. настирливим. бикуванням таки .остаточно. збурити Польщу ) і історичний процес. як ФЕНІКС.відродиться: бандерлоги московії засядуть із ляхами за одним столом. як у добрі їх часи... За отим . традиційним. поділом України на : " ПРАВОБЕРЕЖНУ та ЛІВОБЕРЕЖНУ " / Читаймо історію безталанної України--РУси за 16--18 ст. / До- речі : срулята завжди ( традеційно у всі віки ) були вірними прислужниками--управителями на підтанцюльках . як у московитів так і ляхів щодо
гноблення довірливих українців !!! ( Чекаймо каверзних ЗЕ-витівок--сюрпризів !? )
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22.02.2024 19:20 Відповісти
підла шобла! вони "рішуче налаштовані допомагати" ... "яскравими жестами солідарності" - блокадою та ембаргом добивають нас із запілля, підлі людекі
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22.02.2024 19:22 Відповісти
Артист хотів піарнутись, в Порошенка виходило, злітні смуги, пофарбовані танки, артилерія, а тут такий казус.
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22.02.2024 19:30 Відповісти
вся "допомога" польщі щедро спонсована еуропейською унією. Поляки на цій допомозі мають тлустий ґешефт. Самі пшеки не доклалися і шелягом - ото тепер показали свою козью морду - дружьба дружьбою, а пеньондзи врозь! Тепер вони рахуватимуть кожен грош, бо то вже не від ЄС, а свої. А свойого поляк не подарує нікому. Це за рахунок ЄС вони такі щедрі на демонстрацію жестів, а по-суті мародери та крохобори, і хочуть лише на нашій біді наживатися. Вони й територіальні апетити мають, але поки що таять до пори. Коли Київ впаде, то вони швиденько Львув прихоплять наввипередки з москалями
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22.02.2024 19:31 Відповісти
ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ЗРЕЛЫЙ ПОЛИТИК А НЕ ТИПА САША БЕЛЫЙ !)
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23.02.2024 02:38 Відповісти
Це у стилі хамського ставлення до опонента, продемонстрованого на стадіоні у 2019 році, і розраховане насамперед на бидло, яке в захваті від дебільного гумору 95 кв, уособленням якого є гундос. Відповідь польської влади - це демонстрація справжньої дипломатії.
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23.02.2024 14:01 Відповісти

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