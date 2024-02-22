"Нам не треба символізму": Туск відмовився від пропозиції Зеленського про зустріч на кордоні (оновлено)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленского зустрітися на кордоні для вирішення проблем, що виникли через протести польських фермерів.

Про це Дональд Туск заявив на пресконференції у Варшаві, передає "Європейська правда".

Він зауважив, що що зустріч на кордоні була б суто символічною.

"Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності", – пояснив Туск.

"Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи", – додав прем’єр Польщі.

Він зазначив, що для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС, для цього Туск 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він додав, що зустріч урядів України і Польщі відбудеться 28 березня у Варшаві, як і було заплановано.

"Ще перебуваючи в Києві ми вирішили з президентом Зеленським і прем’єром Шмигалем, що перебуватимемо у постійному контакті. Я домовився з паном прем’єром Шмигалем, що зустріч двох урядів відбудеться у Варшаві 28 березня. І я маю сподівання, що до того часу технічні розмови на рівні міністрів і заступників міністрів призведуть до моменту, в якому ця зустріч буде корисною як для кордону, так і взаємного товарообміну", – цитує Туска Укрінформ.

Водночас Туск пообіцяв, що польска влада візьме під особливий контроль ділянки доріг, які ведуть у бік пропускних пунктів на кордоні з Україною, щоб гарантувати безперешкодне надходження військових та гуманітарних вантажів до України.

"Ми включимо до переліку критичної інфраструктури КПП на кордоні з Україною та прилеглі ділянки автотрас та залізничних колій", – зазначив він, уточнивши, що "це справа кількох найближчих годин".

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Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення із закликом до польського уряду провести зустріч для вирішення проблеми біля держкордону.

"Я хочу звернутися до уряду Польщі – до пана премʼєр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону", – сказав Зеленський.

Він додав, що готовий особисто взяти участь у цій зустрічі, а також закликав Єврокомісію спрямувати свого представника.