Нацбанк змінив правила купівлі валюти для бізнесу на тлі рекордного падіння курсу гривні

Національний банк уточнив низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку.

Відповідні зміни до чинних правил затверджені постановою правління НБУ №24 від 20 лютого, що набирає чинності з 21 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацбанк змінив умови купівлі валюти бізнесом.

На сьогодні для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього валюту, і лише після цього купувати її на валютному ринку. Водночас компаніям доступні валютні операції на умовах "своп" із купівлі-продажу валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю валюти банком у клієнта.

Такі операції можуть використовуватися для обходу діючих валютних обмежень, зазначають у Нацбанку.

"З 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах "своп", за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку)", – пояснили в НБУ.

З цією метою юрособам для купівлі валюти тепер потрібно буде додатково надавати банку інформацію про продану ними іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (валюта, строк операції) за незавершеними угодами.

Така інформація надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках, повідомляє пресслужба НБУ.

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Крім того, Нацбанк уточнив особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки.

Наразі банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування коштів від іноземних компанії на рахунок експортера-резидента, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону.

Починаючи з 21 лютого, банки зможуть завершити валютний нагляд за експортними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях більше не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

Як повідомлялося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 21 лютого, на рівні 38,4756 грн/$. Це новий історичний мінімум.