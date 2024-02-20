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Нацбанк змінив правила купівлі валюти для бізнесу на тлі рекордного падіння курсу гривні

взятка,валюта,доллар,доллары

Національний банк уточнив низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку.

Відповідні зміни до чинних правил затверджені постановою правління НБУ №24 від 20 лютого, що набирає чинності з 21 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацбанк змінив умови купівлі валюти бізнесом.

На сьогодні для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього валюту, і лише після цього купувати її на валютному ринку. Водночас компаніям доступні валютні операції на умовах "своп" із купівлі-продажу валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю валюти банком у клієнта.

Такі операції можуть використовуватися для обходу діючих валютних обмежень, зазначають у Нацбанку.

"З 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах "своп", за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку)", – пояснили в НБУ.

З цією метою юрособам для купівлі валюти тепер потрібно буде додатково надавати банку інформацію про продану ними іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (валюта, строк операції) за незавершеними угодами.

Така інформація надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках, повідомляє пресслужба НБУ.

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Крім того, Нацбанк уточнив особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки.

Наразі банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування коштів від іноземних компанії на рахунок експортера-резидента, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону.

Починаючи з 21 лютого, банки зможуть завершити валютний нагляд за експортними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях більше не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

Як повідомлялося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 21 лютого, на рівні 38,4756 грн/$. Це новий історичний мінімум.

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Топ коментарі
+18
Країна поступово перетворюється на Південну Корею. Виїзд за кордон обмежений, опозицію за кордон не випускають навіть для міжпарламентської діяльності, парламентаризм вже розтоптаний та підмінений офісом реЗЕдента, за журналістами стежить державна охранка, опозиційні канали викинуті з сітки мовлення, бізнес роками кошмарять з штучним блокуванням податкових накладних, тепер обмеження на купівлю валюти... Дякуємо імбіцилам ваш, курви, "вибор па пріколу"... За 5 років нормальну державу перетворили на офісно-реЗЕдентське шапіто...
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20.02.2024 22:22
+6
Я теж на тій неділі сотку 1996-го року здавав. Прийняли тільки не по 37, а по 36. Хоча на той момент на віконцеві обмінника було написано 37 із чимось, не пам'ятаю.
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20.02.2024 23:19
+6
Як в цій країні можна займатися бізнесом, коли щоночі любий дебіл може прийняти любий закон, який неможливо виконувати на ранок. Один дзвінок дебіла дебілу і твій бізнес паралізований. Це навіть не північна корея.
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21.02.2024 05:36
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Почалося. Рятуйся, хто може!
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20.02.2024 22:04 Відповісти
Сначала Нацбанк запретил принимать у населения доллары старого образца или если касиру покажется что они потертые. Теперь запрещают бизнесу покупать доллары. Вы ***ные пи**** что там творите? В чем ваша логика и махинации не могу понять?
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20.02.2024 22:09 Відповісти
Не бреши, тріль. Не запрєтіл, а навпаки- зобов'язав приймати
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20.02.2024 22:34 Відповісти
В мене в обміннику сотку старого зразка трохи потерту не прийняли
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20.02.2024 23:14 Відповісти
Я теж на тій неділі сотку 1996-го року здавав. Прийняли тільки не по 37, а по 36. Хоча на той момент на віконцеві обмінника було написано 37 із чимось, не пам'ятаю.
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20.02.2024 23:19 Відповісти
Проще говоря - хабари банкирам станут дороже.
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20.02.2024 22:14 Відповісти
Країна поступово перетворюється на Південну Корею. Виїзд за кордон обмежений, опозицію за кордон не випускають навіть для міжпарламентської діяльності, парламентаризм вже розтоптаний та підмінений офісом реЗЕдента, за журналістами стежить державна охранка, опозиційні канали викинуті з сітки мовлення, бізнес роками кошмарять з штучним блокуванням податкових накладних, тепер обмеження на купівлю валюти... Дякуємо імбіцилам ваш, курви, "вибор па пріколу"... За 5 років нормальну державу перетворили на офісно-реЗЕдентське шапіто...
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20.02.2024 22:22 Відповісти
Ех! Якби ж то на Південну!
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21.02.2024 12:35 Відповісти
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21.02.2024 15:32 Відповісти
сорян, мається на увазі на Північна Корея...
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20.02.2024 22:24 Відповісти
Всі зрозуміли) Але в Південній теж все не так добре із корупцією
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20.02.2024 23:48 Відповісти
А немає країн, де з корупцією все добре, крім Сингапура - який є звичайним винятком, що підтверджує загальне правило, і не більше. Бо ніхто не відмовиться від шального бабла. Бо всі хочуть мати красиве життя, елітні доміки, машинкі, яхточкі, і жоден не відмовиться нюхать кокс з вагіни елітної ескортниці, лежачи на палубі власної яхти, що дрейфує середземним морем. Дорослішайте.
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21.02.2024 12:38 Відповісти
Спершу НБУ дозволив купувати "на умовах своп" і виводити валюту із країни, тепер робить вигдяд, що непричетний до розбазарювання валютних резервів України.
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20.02.2024 22:36 Відповісти
Як в цій країні можна займатися бізнесом, коли щоночі любий дебіл може прийняти любий закон, який неможливо виконувати на ранок. Один дзвінок дебіла дебілу і твій бізнес паралізований. Це навіть не північна корея.
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21.02.2024 05:36 Відповісти
Ця країна не для бізнесу а для чиновників створена, під них вся система вистроїна, вони тут "уважаємі" люди а звичайні бізнесмени -- терпіли безправні, яких ******** всі, кому не лінь (олігархічні структури не рахуєм).
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21.02.2024 12:08 Відповісти
Мож тоді не варто було дозволяти окремим обраним особам на кшталт Ахметова і решті гроші з країни виводити?
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23.02.2024 17:39 Відповісти

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