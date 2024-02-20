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"Ситуація на кордоні виходить з-під контролю": В уряді України вимагають від польської влади відреагувати на блокування автобусів

кордон,польща

Блокування пасажирських автобусів польськими протестувальниками на кордоні з Україною є неприпустимим, влада Польщі має негайно на це відреагувати.

Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив у розмові з керівником бюро нацбезпеки Польщі, повідомляє пресслужба українського міністерства.

За повідомленнями ЗМІ, на пункті перетину кордону "Рава-Руська - Гребенне" польські протестувальники зупинили пасажирський автобус. Одного з пасажирів, попередньо громадянина Ізраїлю, затримали невідомі особи.

"Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі перебувають жінки та діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності", – наголосив Кубракова.

"Ми впевнені, що такі дії підтримує абсолютна меншість у Польщі. Впевнений, польській Уряд однозначно не підтримує подібні акції. Важливою є їхня негайна реакція", – додав віцепрем'єр.

У повідомленні зазначено, що станом на 17:30 ускладнено проїзд пасажирського транспорту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів" і "Зосін-Устилуг".

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Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" планували на кілька годин обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

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Ми впевнені, що такі дії підтримує абсолютна меншість у Польщі. Впевнений, польській Уряд однозначно не підтримує подібні акції.
========
Хто вам сказав? ))
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20.02.2024 20:43 Відповісти
Кубракову з урядом, про захисників на «Зеніті» добре б запам'ятати!
Логістику, від кордону до передової, за 2 роки неспромоглися зробити, інженерні споруди…. А він он, аж куди думками полинув, сидячі у теплій СТАВЦІ … видно закумарив, СРАТЬєх ..
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20.02.2024 23:02 Відповісти
"В уряді України вимагають від польської влади...". Хіба в Україні з вересня 2019 року є Уряд? Так , що не треба Військовому Вождю ховатися від вирішення проблем ... треба негайно їхати до Польщі та вирішувати цю проблему ! Але ... щось я розмріявся!
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21.02.2024 00:42 Відповісти
З ким вирішувати, довпойоп? З трьома продажними маргіналами на тракторах?! Це суто проблема польської влади і польських громадян. Зепідр в цій ситуації нічого не вдіє. Він може лише заборонити ввезення польських товарів в Україну, а поляки хай самі розбираються
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21.02.2024 06:36 Відповісти
Заборона урядом зепідара продовольчих товарів з пшекії на час блокування кордону дуже б помогла діалогу з урядом пшекії
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21.02.2024 12:51 Відповісти
А чего ты хамишь ? Прям как типичный рюзьги!
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21.02.2024 19:43 Відповісти
Якби в Україні жили дійсно патріоти, а не галімі бариги-пристосуванці, то крупні торгівельні мережі типу атб, новус, сільпо і тд, мали б вийти зі спільною заявою про зняття з продажу усіх польських товарів на період блокування кордону. Тоді польска влада дуже швидко роздуплилася і тих клятих маргіналів на тракторах дуже швидко порозганяла.
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21.02.2024 06:55 Відповісти
Повністю згоден. І не треба казок про "асоціацію торгівлі, порушення договорів, бла бла бла". Якщо ЄС підтримує "базове право на мітинг" кремлівських польських бидлорольників, то має підтримувати і базове право на мітинг українських продаванів, інакше подвійні стандарти.
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21.02.2024 10:16 Відповісти
"Наша " влада (вище політичне кервництво) спецом нічого не робить для покращення ситуації. Спочатку обезголовили Армію, потім почали здавати теритоорії, а зараз спецом не реагують на фактично торгову блокаду з боку т.з. "партнера".
Україну готують до капітуляції і розділу.
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21.02.2024 09:34 Відповісти

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