В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів
Матриця реформ, підготовлена Кабінетом Міністрів України у співпраці зі Світовим банком та представлена Міністерством фінансів, передбачає створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів).
Про це свідчить документ, опублікований Міністерством фінансів, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з Матрицею реформ у частині фінансових послуг, також планується оновити законодавство для продажу державних банків та скорочення "поганих" кредитів за рахунок дозволу ринкової оцінки NPL та подальшої торгівлі ними.
Серед інших завдань – підключення України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), оцінка якості активів банківського сектора, ухвалення закону про посилення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та приведення законодавства та нормативних актів у відповідність до стандартів Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та нормами Європейського Союзу.
Що таке "Матриця реформ"
Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України 14 лютого презентував "Матрицю реформ", яка передбачає систематизацію всіх реформ та зобов'язань, аналіз необхідних змін та планування їх впровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю за станом виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах своєчасного реагування, а також підзвітність перед суспільством та міжнародними партнерами.
Будь ласка, зачекайте...
Не чув щоб хтось скаржився про массові зникнення. Крім відвертого криміналу, звичайно.
Ні-ні, про зникнення не йдеться. Поки все добре з цим.
Просто люди , щоб врятувати свої гроші, переводять їх у долари. В банку чи в обміннику.
систематизація всіх реформ та зобов'язань, аналіз необхідних змін та планування їх впровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю за станом виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах своєчасного реагування
Прочитали? Знову читаєм цю маячню.
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785831
прокуратури сбу, дбри назк ***** і що???
і що, ***** це дало простому люду???
Чого це наш люд простий ??
Хтось пояснить мені: нашо цей "Реєстр..."? (ну окрім глобального контролю і тиску на "нєугодних")
Така вона доля, публічних посадовців.
Виходить і слідака поліції чи СБУ буде видно, прокурора, суддю.
Така вона доля, публічних посадовців."
Та ви жартівник. Хто буде придивлятися, вони ж всі з одного човна. Зеленого.
лише бензин, їжу і комуналку.
І не більш, як на півроку.
В натурє.
2020
Реформатори, яких ми заслужили: ідеолог «амністії капіталів» Гетманцев оформив все майно на маму
2024
Гетманцев орендує квартиру для дружини та синів у французької фірми матері
Але про кишені та дивани з готівкою там ані слова.
Якщо чесно, я не дивився до нового року бо у мене там нема чого приховувати і нема де помилятися.
Я навіть кешбек на свою картку не оформлюю, щоб потім зайвого гемора не мати. 😁
Але ж я не депутат СН і не ефективний менеджер з ОП.
Великі депозити дадуть великі відсотки. То не про нас, але факт. Є певна кількість рантьє в країні, це точно.
Але тут вже якось дивно. Це що, у Європах таке є, чи це ми разом з Європою будемо вводити ?
Якщо цей реєстр буде відкритим, то це вже треш, - легальна наводка для злодіїв.
21.02.24 В Україні створять єдину систему обліку квитків у кіно
20.02.24 реєстр власників банківських рахунків та сейфів
10.11.23 В Україні створять реєстр виноробів 2180
12.01.24 В Україні створять єдиний реєстр адрес 5430
16.02.24 В Україні цього року створять єдиний реєстр ветеранів
02.02.24 В Україні з'явився Державний реєстр санкцій.
Іде вал інформації, її треба якось упорядковувати.
Нормальні реєстри не прості і повинні бути супер-захищеними.