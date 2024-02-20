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банки (6846) Мінфін (2879) реєстр (539) рахунки (236)

В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів

счет

Матриця реформ, підготовлена Кабінетом Міністрів України у співпраці зі Світовим банком та представлена Міністерством фінансів, передбачає створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів).

Про це свідчить документ, опублікований Міністерством фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з Матрицею реформ у частині фінансових послуг, також планується оновити законодавство для продажу державних банків та скорочення "поганих" кредитів за рахунок дозволу ринкової оцінки NPL та подальшої торгівлі ними.

Серед інших завдань – підключення України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), оцінка якості активів банківського сектора, ухвалення закону про посилення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та приведення законодавства та нормативних актів у відповідність до стандартів Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та нормами Європейського Союзу.

Що таке "Матриця реформ" 

Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України 14 лютого презентував "Матрицю реформ", яка передбачає систематизацію всіх реформ та зобов'язань, аналіз необхідних змін та планування їх впровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю за станом виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах своєчасного реагування, а також підзвітність перед суспільством та міжнародними партнерами.

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Топ коментарі
+26
А реєстр рахунків по офшорах буде?
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20.02.2024 19:15
+23
Почніть краще з реєстру офшорів ЗЕ-лідОра та єрмака в Омані, на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі ... А потім вже пред"являйте простим громадянам. Нагадаємо про офшори ЗЕ-лідОра, через які він відмивав бабло для Бєні ще перед виборами 2019 року
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785831
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20.02.2024 19:26
+22
а бінківська таємниця вже *****? винесуть всі депозити за годину
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20.02.2024 19:20
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Легче буде зупинити банківські рахунки ухилянтів. N.B. Батальон Монако не ухилянти, їт туди ГУР послав.
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20.02.2024 19:13 Відповісти
А реєстр рахунків по офшорах буде?
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20.02.2024 19:15 Відповісти
Ви шо, то святоЄ.
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20.02.2024 19:56 Відповісти
у тебе є офшори?
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20.02.2024 21:47 Відповісти
почнемо з таких як ото ти
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20.02.2024 22:28 Відповісти
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20.02.2024 19:15 Відповісти
а бінківська таємниця вже *****? винесуть всі депозити за годину
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20.02.2024 19:20 Відповісти
Уже виносять. І в валюту. За 5+/- днів 40 за $.
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20.02.2024 19:24 Відповісти
що мається на увазі ??

Не чув щоб хтось скаржився про массові зникнення. Крім відвертого криміналу, звичайно.
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20.02.2024 19:38 Відповісти
Мається на увазі переведення гривневого депозиту, коли термін його закінчився, у долари. Який скоро буде по 40.
Ні-ні, про зникнення не йдеться. Поки все добре з цим.
Просто люди , щоб врятувати свої гроші, переводять їх у долари. В банку чи в обміннику.
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21.02.2024 08:58 Відповісти
Для цього з початку року банки підняли проценти до депозитів у гривні.
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22.02.2024 18:44 Відповісти
Ох, а в мене сьогодні останній день на подумати. Пролонгація на рік (цілий рік!😵). Чи все ж таки долари.
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21.02.2024 09:03 Відповісти
Уважно читаєм і розумієм за кого нас мають зереформатори

систематизація всіх реформ та зобов'язань, аналіз необхідних змін та планування їх впровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю за станом виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах своєчасного реагування

Прочитали? Знову читаєм цю маячню.
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20.02.2024 19:25 Відповісти
Це фрагмент з опису Матриці реформ. Посилання на Інтерфакс. Такі документи часто великі за розміром і дюже заумні. Для цього мабуть журналісти і існують, щоб нам легше було.
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20.02.2024 19:41 Відповісти
подібне зустрічалося ще при совку
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20.02.2024 19:57 Відповісти
Почніть краще з реєстру офшорів ЗЕ-лідОра та єрмака в Омані, на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі ... А потім вже пред"являйте простим громадянам. Нагадаємо про офшори ЗЕ-лідОра, через які він відмивав бабло для Бєні ще перед виборами 2019 року
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785831
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20.02.2024 19:26 Відповісти
створили вже докуя і ще трішки і що???
прокуратури сбу, дбри назк ***** і що???
і що, ***** це дало простому люду???
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20.02.2024 19:34 Відповісти
В країні 40 млн. населення (з дітьми і недієздатними). Депозитних рахунків 65 млн. У минулому році легальних мільйонерів збільшилось на 3000 осіб.

Чого це наш люд простий ??
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20.02.2024 19:44 Відповісти
Як буде рости курс, кількість "міліонерів" зростатиме у геометричеій прогрессії
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20.02.2024 22:00 Відповісти
та да, як казав мій родич "ну я ж не долларовий" ...
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20.02.2024 23:08 Відповісти
"...створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів)." Джерело: https://biz.censor.net/n3474515

Хтось пояснить мені: нашо цей "Реєстр..."? (ну окрім глобального контролю і тиску на "нєугодних")
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20.02.2024 19:42 Відповісти
Ті, що будуть тиснути теж там будуть. Відповідно до них будуть теж прискіпливо придивлятися.

Така вона доля, публічних посадовців.

Виходить і слідака поліції чи СБУ буде видно, прокурора, суддю.
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20.02.2024 19:51 Відповісти
"Відповідно до них будуть теж прискіпливо придивлятися.
Така вона доля, публічних посадовців."

Та ви жартівник. Хто буде придивлятися, вони ж всі з одного човна. Зеленого.
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20.02.2024 20:02 Відповісти
хто ? Їх легіон, ще з радянських часів. Діти, онуки і новонавернуті.
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20.02.2024 23:07 Відповісти
Вони досягнуть, що люди триматимуть кошти в українських банках
лише бензин, їжу і комуналку.
І не більш, як на півроку.
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20.02.2024 19:43 Відповісти
Давайте вже і реєстр кишень, щоб Гетманцев міг займатися чесним віджиманням накопичень українців.
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20.02.2024 19:46 Відповісти
А шо ? Він декларацію кожного року здає. Можете зайти подивитись скільки у нього кишень і що там лежить.

В натурє.
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20.02.2024 19:49 Відповісти
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20.02.2024 20:04 Відповісти
це Гетманцев ??
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20.02.2024 23:09 Відповісти
Данюшина мама.
2020
Реформатори, яких ми заслужили: ідеолог «амністії капіталів» Гетманцев оформив все майно на маму
2024
Гетманцев орендує квартиру для дружини та синів у французької фірми матері
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20.02.2024 23:33 Відповісти
Не повіриш. Я теж кожен рік її здаю.
Але про кишені та дивани з готівкою там ані слова.
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20.02.2024 22:48 Відповісти
"подяки" вже отримав за подані без зауважень ??
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20.02.2024 23:10 Відповісти
У тебе досить дивне бачення процесу декларування доходів у НАЗК. 😁
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21.02.2024 09:37 Відповісти
я буквально, - присилають повідомлення про те, що декларація успішно пройшла перевірку і зауважень немає
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21.02.2024 20:01 Відповісти
За 21-й у травні, за 22-й у серпні.
Якщо чесно, я не дивився до нового року бо у мене там нема чого приховувати і нема де помилятися.
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21.02.2024 20:11 Відповісти
Ха ! Лєгко, навіть у простих випадках.
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22.02.2024 18:46 Відповісти
Якщо не займатися ****** з кредитами та депозитами заради копійок, то, окрім житла та ЗП нема чого декларувати.
Я навіть кешбек на свою картку не оформлюю, щоб потім зайвого гемора не мати. 😁
Але ж я не депутат СН і не ефективний менеджер з ОП.
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23.02.2024 00:20 Відповісти
У Приваті Свинка відкривається автоматом і прибрати її не можна.

Великі депозити дадуть великі відсотки. То не про нас, але факт. Є певна кількість рантьє в країні, це точно.
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23.02.2024 20:15 Відповісти
Усі чули про Реєстр корупціонерів ?? А він є. Хто небуть туди заходив подивитися ?? Я нє.

Але тут вже якось дивно. Це що, у Європах таке є, чи це ми разом з Європою будемо вводити ?

Якщо цей реєстр буде відкритим, то це вже треш, - легальна наводка для злодіїв.
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20.02.2024 19:47 Відповісти
Завтра всі ломануться знімати гроші з рахунків!
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20.02.2024 19:50 Відповісти
вже пару місяців всі массово знімають. хто не лох, встигне забрати.
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20.02.2024 23:21 Відповісти
всі ці реєстри і так справно фукнціонують і існують в кожному банку. якого чорта то поєднувати, що це за мегабанк?
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20.02.2024 19:54 Відповісти
Госбанк ссср.
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20.02.2024 22:47 Відповісти
- Мелочь есть? А ну попрыгай.
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20.02.2024 19:56 Відповісти
Після анонсу нового закону про мобілізацію українці зняли рекордну суму за весь час війни у 27 мільярдів та продовжують знімати гроші, але в Кабінеті Міністрів вирішили, що цього замало. Отже, тепер ті, хто просто перевів гроші на дружин чи родичів тепер познімають все, що є в банках і переведуть або в готівку, або на рахунки в іноземних банках.
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20.02.2024 20:18 Відповісти
навчіть як перевести на рахунки в іноземних банках
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20.02.2024 23:45 Відповісти
Для чого тут слово матриця, для прикраси?
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20.02.2024 20:28 Відповісти
тяжела и неказиста жизнь банкира-финансиста
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20.02.2024 22:13 Відповісти
ха ха ха ідіоти, через пару місяців і так всі ваші банки ляжуть.
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20.02.2024 23:20 Відповісти
Либо кому то во власти очень нравится слово "реестр" либо каждый раз когда государство громогласно заявляет о создании реестра, ктото получает неплохие государственное финансирование. Если что , реестр - это обыкновенный список или простенькая База Данных

21.02.24 В Україні створять єдину систему обліку квитків у кіно
20.02.24 реєстр власників банківських рахунків та сейфів
10.11.23 В Україні створять реєстр виноробів 2180
12.01.24 В Україні створять єдиний реєстр адрес 5430
16.02.24 В Україні цього року створять єдиний реєстр ветеранів
02.02.24 В Україні з'явився Державний реєстр санкцій.
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21.02.2024 09:34 Відповісти
Ця пошесть - світовий тренд. Пов*язано мабуть зі складнощами управлінням і зберіганням інформації.

Іде вал інформації, її треба якось упорядковувати.

Нормальні реєстри не прості і повинні бути супер-захищеними.
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22.02.2024 18:50 Відповісти
Невже, курва, для всіх створять? І для Трухіна створять і для всіх інших зє-гомункулюсів?
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21.02.2024 11:30 Відповісти

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